최근 국내외 증시 변동성이 극심한 가운데 인도 상장지수펀드(ETF)가 개미 투자자들의 피난처로 떠오르고 있다는 분석이 나왔다.

박우열 신한투자증권 연구원은 26일 보고서에서 “반도체 변동성 확대로 배분 관점에서 반도체 편입비가 낮은 피난처를 찾는다면 국가로는 인도, 업종으로는 미국 필수소비재가 해당한다”고 밝혔다.

최근 국내외 증시 변동성이 극심한 가운데 인도 상장지수펀드(ETF)가 개미 투자자들의 피난처로 떠오르고 있다는 분석이 나왔다. 사진=연합뉴스

보고서에 따르면 국가별 업종비를 반도체, 정보기술(IT) 하드웨어, 전자장비, 통신장비 집중도로 환원하면 대만은 시가총액의 88.6%, 한국은 70.0%, 미국은 28.5%, 일본은 16.4% 수준이다. 인도는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 인디아 편입 종목 중 인공지능(AI) 하드웨어 비중이 0.2%로 주요 17개국 중 가장 낮다. AI 설비투자 사이클이 꺾인다 하더라도 이익 훼손 영향이 제한적이라는 뜻이다.

미국 증시에 상장한 국가 ETF 19개 중에서도 반도체 ETF와 최근 60일간 상관성을 비교해보면 인도는 -0.06으로 가장 낮았다.

박 연구원은 “인도는 세계 증시 전체에서 가장 독립적으로 움직이는 증시”라며 “변동성 피난처를 찾는 투자자들이 지난 20일까지 인도 주식을 1조1200억루피 순매수했다”고 설명했다. 그러면서 “ETF에서도 INDA(iShares MSCI India ETF)에 지난 13일까지 한 주 3억1600억달러가 들어와 지난해 6월 이후 최대 주간 유입을 기록했다”고 부연했다.

박 연구원은 “인도는 인구도 많고 내수 비중이 높아 설령 글로벌 불확실성이 점증하더라도 충격을 피해갈 수 있는 지역”이라며 “글로벌 무역분쟁 확산, 중동 지정학적 충격, AI 반도체 변동성 확대 그 어떤 요인에도 영향받지 않아 글로벌 증시 변동성 확대 구간에서 굳건한 피난처로 기능하고 있다”고 강조했다.

이어 “이익 성장성 대비 배수를 적용했을 때도 인도 고평가는 정당화된다”며 “현재와 같은 구간에서도 이익 변동성이 낮다는 점도 우호적 요인”이라고 짚었다.

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