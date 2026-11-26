한덕수 전 국무총리의 내란 재판에서 위증한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 무죄가 확정됐다.



대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 26일 윤 전 대통령의 위증 사건에서 조은석 내란 특별검사팀의 상고를 기각하고 원심의 무죄 판결을 확정했다.

윤석열 전 대통령. 서울중앙지법 제공

윤 전 대통령은 작년 11월 한 전 총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 재판에 증인으로 나와 '비상계엄 선포 당일 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 개최하고 국무위원을 추가 소집할 계획이 있었다'는 취지로 허위 증언한 혐의로 그해 12월 기소됐다.



윤 전 대통령은 당시 재판에서 '처음부터 국무회의에 필요한 인원을 불러야 한다고 생각했었나'라는 재판부 질의에 "그렇다. 전 세계에 알리면서 계엄 선포를 하기 때문에 당연히 국무회의가 필요하다는 것도 알고 있었다"고 말했다.



특검팀은 이를 위증으로 판단해 윤 전 대통령을 재판에 넘겼다.



윤 전 대통령이 당초 국무회의를 개최할 생각 없이 이상민 전 행정안전부 장관 등 국무위원 6명만 호출했다가 한 전 총리의 건의를 듣고 국무회의 의사 정족수를 갖추기 위해 최상목 전 경제부총리 등 다른 6명을 추가 소집했다는 게 특검팀 판단이다.



특검팀은 1심에선 징역 2년을, 2심에선 벌금 1천만원을 구형했다.



그러나 1·2심은 윤 전 대통령의 발언을 기억에 반하는 허위 진술로 볼 수 없다며 무죄를 선고했다. 윤 전 대통령이 한 전 총리 건의와 무관하게 국무위원들을 추가 소집할 계획이었을 가능성이 높다고 본 것이다.



1심 재판부는 "추후 연락받고 온 최 전 부총리에게 교부할 문건이 미리 준비됐었고, 윤 전 대통령은 추가 소집을 지시할 당시 '빨리 도착할 수 있는 국무위원'이 아니라 최 전 부총리 등 6명을 특정했다"며 "당일 저녁 최초 소집한 6인과 회동한 이후 나머지 국무위원들을 2차로 소집할 계획을 갖고 있었던 것으로 보인다"고 판단했다.



2심 재판부도 "윤 전 대통령의 지위와 경력에 비춰 비상계엄을 선포할 때 국무회의 심의를 거쳐야 한다는 점을 알지 못했다고 보기 어렵고, 오히려 비상계엄 선포를 위한 최소한의 요건을 갖추려 했을 것으로 보인다"며 무죄 판단을 유지했다.



특검팀이 재차 불복했으나 대법원도 이런 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했다.

<연합>

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