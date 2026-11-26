Kodak 필름 한 롤 서른여섯 번의 셔터를 누르며 사진기자 생활을 시작했다. 카메라에 표시된 필름 카운터가 25 정도가 되면 고민이 시작됐다. 필름을 새걸로 갈아야 하나 남은 거로 찍어도 될까? 제한된 서른여섯 번의 셔터를 누르는 순간의 신중함과 긴장감, 설렘은 지금의 디지털카메라 시대에는 느낄 수가 없는 감정이다. 사진기자는 본인이 취재했던 사진을 나름의 방식으로 보관한다. 개인의 차이는 있지만 나는 사진의 중요도를 떠나 보관을 많이 하는 사진기자이다. 역사의 중요했던 순간도 있었고, 상황이 기억도 없는 시답지 않은 사진도 있다. 아이들이 커가는 모습을 담은 기념사진도 있고 취재와 출장 중에 보이는 나의 모습도 있다. 아주 먼 옛날의 모습은 아니지만 타임머신을 타고 열어본 나의 외장하드를 독자들과 같이 꺼내보고 추억하는 시간을 가져보려 한다.

2002년 05월 20일 오전 서울 조흥은행 본점을 찾은 유치원생들이 얼굴에 페인팅을 한 홍석주 은행장 등 직원들과 함께 한국의 16강 진출을 기원하며 "대한민국" 구호를 외치고 있다.

2002년 05월 20일 오전 서울 조흥은행 본점을 찾은 유치원생들이 얼굴에 페인팅을 한 홍석주 은행장 등 직원들과 함께 한국의 16강 진출을 기원하며 "대한민국" 구호를 외치고 있다.

2002년 05월 20일 오전 서울 조흥은행 본점에서 직원들이 한일 월드컵 참가국 32나라의 유니폼 입고 근무하고 있다.

2002년 05월 20일 오전 서울 조흥은행 본점을 찾은 유치원생들이 얼굴에 페인팅을 한 홍석주 은행장 등 직원들과 함께 한국의 16강 진출을 기원하며 "대한민국" 구호를 외치고 있다.

2002년 05월 20일 오전 서울 조흥은행 본점을 찾은 유치원생들이 얼굴에 페인팅을 한 홍석주 은행장 등 직원들과 함께 한국의 16강 진출을 기원하며 "대한민국" 구호를 외치고 있다.

30년 된 외장하드 '2002년' 폴더를 열면 유난히 붉은 사진들이 쏟아진다. 월드컵 개막을 앞두고 전국 어디서든 행사가 줄을 이었다. 그중 한 장면에서 손이 멈췄다. 2002년 5월 20일 오전 지금은 역사속으로 사라진 서울 조흥은행 본점 로비다.

빨간 티셔츠를 맞춰 입은 유치원생 수십 명이 주먹을 쥐고 "대한민국"을 외친다. 아이들 얼굴에는 호랑이 수염과 꽃무늬, 축구공과 태극기가 그려져 있다. 한가운데 의자에 앉은 중년 남성도 붉은 셔츠를 입고 양 볼에 태극기와 호랑이를 그렸다. 당시 조흥은행장이던 홍석주 행장이다. 무릎에 앉은 꼬마는 구호가 어색한지 입만 동그랗게 벌리고 있다.

뒷줄도 볼만하다. 직원들이 프랑스, 크로아티아, 스웨덴 유니폼을 입고 서 있고, 얼굴 전체를 태극 문양으로 칠한 직원도 보인다. 호랑이 탈 인형은 태극기를 들고 아이들 뒤에 섰다. 같은 날 객장 창구에서는 스웨덴·아르헨티나·스페인 유니폼을 입은 직원들이 볼에 국기를 그린 채 고객 서류를 받았다. 조흥은행 본점 창구가 잠시 응원석이 된 것이다.

월드컵 개막을 열하루 앞둔 때였다. 당시 한국 축구는 월드컵 본선에서 한 번도 이기지 못한 팀이었다. 1954년 스위스 대회에 처음 나간 뒤 다섯 차례 본선에서 4무 10패를 기록했다. 그래서 이날 구호의 목표도 '16강'이었다. 소박하다면 소박하고 절실하다면 절실한 바람이었다.

이제 결과는 모두가 안다. 6월 4일 부산에서 폴란드를 2대0으로 꺾고 역사적인 월드컵 첫 승을 올렸고, 16강을 넘어 4강까지 내달렸다. 서울시청 앞 광장과 전국의 거리는 붉은 물결로 뒤덮였다. 돌아보면 이 사진은 그 거대한 물결이 일기 직전의 한 조각이다. 기업과 관공서, 동네 유치원까지 월드컵 1승과 성공적인 개최를 '함께 응원하자'는 마음이 조금씩 번져 가던 때였다.

사진 속 풍경 가운데 지금은 사라진 것도 있다. 1897년 한성은행에서 출발해 '국내에서 가장 오래된 은행'으로 불리던 조흥은행은 2006년 신한은행과 통합되며 간판을 내렸다. 두툼한 모니터와 유선 전화기가 놓인 창구도 이제는 낯설다.

그날 "대한민국"을 외치던 대여섯 살 꼬마들은 이제 서른 안팎의 어른이 됐을 것이다. 그날 얼굴에 그렸던 호랑이를 기억하는 이도 있고, 까맣게 잊은 이도 있을 것이다. 셔터를 누르던 순간에는 몰랐다. 이 아이들의 작은 구호가 한 달 뒤 온 나라의 함성이 될 줄은.

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