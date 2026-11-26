경남대학교 제13대 총장에 박재규 현 총장이 선임됐다. 이로써 경남대가 피지컬 AI를 비롯해 추진 중인 교육혁신 정책에 더욱 박차를 가하게 됐다.

26일 학교법인 한마학원에 따르면 전날 이사회를 열고 제13대 경남대 총장에 박재규 현 총장을 선임했다.

제26대 통일부 장관을 지낸 박 총장은 12대에 이어 개교 80주년을 맞은 경남대의 도약을 이끌게 됐으며, 임기는 2027년 2월8일부터 2031년 2월7일까지 4년이다.

경남대 제13대 총장으로 선임된 박재규 현 총장. 경남대 제공

한미라 이사장은 “지역 산업 변화에 맞춰 연구 역량을 결집해 경남대가 피지컬 AI 국가전략사업을 총괄할 토대를 마련했다”며 “학령인구 감소와 산업계 AI 전환 가속화 속에서 연구 성과를 교육 혁신과 지역 산업 발전으로 이끌 적임자라는 데 이사회가 뜻을 모았다”고 밝혔다.

박 총장은 12대 임기 동안 피지컬 AI와 산학협력, 교육혁신을 중심으로 대학 경쟁력을 끌어올렸다.

경남대는 과학기술정보통신부의 2005억 규모 ‘인간-AI 협업형 LAM 개발·글로벌 실증’ 사업 총괄 주관대학으로 선정돼 제조 현장 실증을 주도하고 있다.

메가존과의 ‘경남피지컬AX연구협력센터’ 개소, 교육부 ‘초광역 성장엔진 인재육성사업’ 유치, 5년간 750억원 이상 규모의 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업 확보 등 대형 국책·산학 협력 성과도 이어갔다.

아울러 자유전공·다전공 확대와 AI+X 융합교육 등 교육혁신을 추진해 올해 대학혁신지원사업 성과평가에서 3년 연속 최우수 등급을 기록했다.

박 총장은 “사람을 키우는 일은 지난 80년간 경남대가 지켜 온 가장 큰 가치이자 사명”이라며 “특성화와 지속 가능한 재정 기반, 자긍심 있는 대학 문화를 바탕으로 ‘사람을 키워 지역을 세우고 세계로 나아가는 대학’을 실현하겠다”고 강조했다.

박 총장은 경남대 극동문제연구소 설립과 소장, 북한대학원대학교 총장, 한국대학총장협회 회장 등을 역임했으며, 2000년 남북정상회담 추진위원장으로서 6·15 공동선언 채택에 기여했고 청조근정훈장, 세계대학총장협회(IAUP) 공로상 등을 받았다.

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