생수병에 자신의 얼굴을 새기고, 새우깡과 바나나킥을 활용해 티셔츠를 만든다. 유통업계가 제품을 먹고 마시는 데 그치지 않고 직접 꾸미고 입고 소장하는 소비문화를 공략하고 있다. 익숙한 식품 브랜드의 로고와 캐릭터를 의류에 접목해 젊은 소비자에게 다가가려는 전략이다.

제주삼다수 제공

26일 업계에 따르면 제주삼다수는 무신사 스탠다드와 손잡고 협업 티셔츠와 소비자 참여형 체험 프로그램을 선보인다.

제주삼다수는 이날 문을 연 무신사 스탠다드 제주 도남점에서 브랜드 지식재산권(IP)을 활용한 협업 티셔츠 4종을 한정 판매한다.

한라산과 돌하르방, 감귤 등 제주를 상징하는 소재에 제주삼다수 라벨과 캐릭터 ‘록희’, ‘고삼춘’을 접목했다.

오는 29일까지 ‘나만의 삼다수 만들기’ 팝업도 운영한다. 기존 제주삼다수 공장 견학 과정에서 제공하던 체험 프로그램을 의류 매장으로 옮겼다.

방문객은 현장 포토부스에서 찍은 사진을 생수병 라벨에 넣어 자신만의 제주삼다수를 만들 수 있다. 제주삼다수 가정배송 앱을 내려받고 회원가입을 마치면 참여할 수 있다.

27일부터는 무신사 스탠다드 명동중앙점과 서울숲 랜드마크 스토어에서도 제주삼다수 캐릭터와 제주 풍경 등을 활용해 자신만의 티셔츠를 제작할 수 있다.

농심도 새우깡 출시 55주년을 맞아 무신사 스탠다드와 협업한다.

27일부터 무신사 스탠다드 서울숲점과 명동중앙점에서 맞춤형 티셔츠 제작 서비스를 운영한다. 새우깡과 포테토칩, 빵부장, 바나나킥 등 대표 스낵 브랜드를 디자인 소재로 활용했다.

소비자가 매장에 설치된 태블릿을 통해 원하는 티셔츠와 그래픽을 선택하는 방식이다. 선택할 수 있는 디자인 조합은 총 99가지다.

농심은 2017년에도 패션 브랜드 에잇세컨즈와 손잡고 새우깡 디자인을 적용한 의류와 잡화 45종을 출시했다. 지난달에는 일본 오사카에서 열린 무신사 팝업스토어에 신라면 브랜드 부스를 마련했다.

오뚜기는 지난 8월 케챂 출시 55주년을 기념해 패션 브랜드 아이앱 스튜디오(IAB STUDIO)와 협업한 의류·굿즈 5종을 선보였다.

케챂 티셔츠와 마요네스 티셔츠를 비롯해 후드 집업, 스웨트셔츠, 파우치 등을 제작했다. 공식 온라인몰인 오뚜기몰에서 사전 응모와 추첨을 거쳐 구매할 수 있도록 했다.

2022년 마요네스 출시 50주년을 기념한 협업에 이은 두 번째 프로젝트다.

업계가 패션에 눈을 돌리는 배경에는 젊은 소비자 확보라는 공통된 목적이 있다. 수십년간 쌓아온 브랜드 인지도를 활용하면서 기존 제품만으로는 만나기 어려웠던 소비자에게 접근할 수 있어서다.

마케팅 방식도 달라지고 있다. 과거에는 브랜드 로고를 넣은 한정판 상품을 판매하는 데 집중했다면, 이제는 소비자가 직접 디자인을 고르고 제품을 제작하는 과정까지 포함한다.

직접 만든 제품은 사진을 찍거나 사회관계망서비스(SNS)에 공유할 소재가 되기도 한다. 식품업계가 단순한 굿즈 판매를 넘어 체험형 협업에 공을 들이는 이유다.

협업 상품에 대한 관심이 실제 식품 구매와 재구매로 이어질지는 별개의 문제다. 일회성 화제성을 넘어 장기적인 브랜드 선호도를 높일 수 있느냐가 관건이다.

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