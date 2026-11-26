경기도의 내년도 소방안전특별회계 예산안을 두고 경기도의회와 집행부가 정면으로 충돌했다. 도의회는 소방청사 신축과 현장·복지 등 필수 사업비가 대폭 삭감됐다며 예산 배분의 우선순위를 문제 삼은 반면, 경기도는 전체 소방예산이 311억원 이상 증액됐다며 맞섰다.

지난달 국회 국정감사에서 추미애 지사의 이른바 ‘소방 재정 빨대’ 발언과 저조한 교부세 집행률이 논란이 된 데 이어, 도의회 예산 심의에서도 재정 운용 방식을 둘러싼 공방이 이어지면서 내년도 소방예산 확정까지는 적잖은 진통이 예상된다.

경기도의회 본회의. 경기도의회 제공

◆도의회 “관행적 기금은 예탁, 필수 예산은 삭감”

25일 열린 경기도의회 안전행정위원회의 내년도 소방재난본부 예산안 심사에서 의원들은 관행적인 기금 예탁과 현장 예산 감액을 집중적으로 질타했다. 더불어민주당 정종혁 도의원은 “올해 119억원 규모였던 소방청사 신축 관련 사업비가 내년 33억원으로 급감했다”며 “정작 통합재정안정화기금에는 158억원을 추가 적립해 누적 예탁금이 1368억원에 달하는 건 앞뒤가 맞지 않는다”고 지적했다.

같은 당 최종현 도의원도 “해마다 이렇게 많은 돈을 예탁하고 통합재정안정화기금에 넣는다”며 “내년 같은 경우에는 예산이 많이 없는데, 이 부분을 활용할 수 있는 방법을 찾아달라”고 요구했다.

현장 대응과 복지 예산 축소도 도마 위에 올랐다. 지난 6월 출범해 145명을 구조한 북한산 119산악구조팀 운영비가 전액 삭감됐고, 경기 북부 취약계층 화재경보기 보급 예산도 감액됐다. 소방 심신수련원 운영비 역시 올해 10억원에서 내년 5억원으로 반토막 났다.

경기도는 즉각 반론을 펴며 진화에 나섰다. 도가 도의회에 제출한 내년도 본예산안에 따르면 소방안전특별회계 세출예산은 1조5966억7800만원으로 올해보다 311억5700만원(2.0%) 늘어났다. 정부의 소방안전교부세 감액 예고에도 도비를 대거 투입해 전체 재원 규모를 키웠다는 설명이다.

추미애 경기지사가 지난달 19일 경기 수원시 경기도청에서 열린 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

◆경기도 “도비 투입해 노후 차량·구급차 보강” 반박

실제 소방차량 21대 보강 예산은 올해 2억9800만원에서 내년 90억9800만원으로 88억원 증액됐다. 구급차 교체 물량 확대(43대→64대)에 따른 119구급대 지원 예산도 55억여원 늘어난 115억5100만원이 편성됐다. 이 밖에 소방항공대 운영비(19억여원 증액)와 신규 채용 확대에 따른 제복 지급비(5억8800만원 증액) 등 현장 인력·장비 투자가 강화됐다는 입장이다.

홍장표 소방재난본부장은 “현재 추진 중인 용인소방서 신설 등 대형 정책사업에만 2000억원 이상 필요해 신규 청사 사업을 늘리기 어려운 실정”이라며 “기금 적립액은 2028년부터 단계적으로 회수해 청사 신축·이전에 투입하겠다”고 밝혔다.

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