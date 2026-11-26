한준호 행정안전부 장관 후보자는 26일 "행안부가 재정의 배분 역할도 있고, 치안과 안전을 책임지는 곳"이라며 "갓난아이를 돌보는 심정으로 매일 깨어있는 모습으로 일할 수 있게 노력하겠다고 다짐한다"고 밝혔다.

한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 후보자 사무실이 마련된 서울 종로구 광화문 플래티넘 빌딩으로 출근하며 발언하고 있다. 연합뉴스

한 후보자는 이날 서울 종로구에 있는 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하며 취재진 질문을 받고 이렇게 답했다.



그는 장관 지명을 받고서 '이태원 참사'로 아들을 잃은 어머니와 이야기 나눈 일을 소개하며 "다시는 우리 대한민국 사회에서 그런 참사가 벌어지지 않도록 최선을 다하고 여기에 대해서 책임 있는 모습을 보이겠다는 말과(을 하고) 격려의 말씀 들었다"고 했다.



한 후보자는 중대범죄수사청과 경찰청 등 수사기관을 외청으로 둔 행안부 장관이 되면 수사기관 독립성을 어떻게 보장할 것이냐는 질의에 "자세한 내용은 인사청문회를 통해 말씀드리겠다"면서도 "권력기관이 권력이라는 부분을 어떻게 사용하느냐에 따라 12·3 비상계엄도 벌어졌고, 그걸 경험하고 탄생한 정부라 국민 눈높이에 맞춰 활동하겠다"고 강조했다.

<연합>

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