인천에서 38개국 3000여명이 참가하는 국제 로봇 경진대회가 열린다. 그동안 에스토니아에서 개최돼 온 세계적인 승부가 국내에서 처음 펼쳐져 의미가 크다.

인천시·관광공사는 28∼29일 송도컨벤시아에서 ‘2026 로보텍스 인터내셔널(Robotex International) 세계대회’가 개최된다고 26일 밝혔다. 이틀간 해외 참가자만 약 2700명에 달할 것으로 예상된다.

2001년 에스토니아에서 시작된 이번 행사는 세계 각국의 청소년과 로봇·공학 분야 인재들이 기술력·창의성을 겨루는 글로벌 이벤트다. 로봇 경진대회를 비롯해 인공지능(AI) 및 기술 전시, 체험 프로그램, 국제 교류 등 일정이 진행된다.

시·공사는 주관사인 인터내셔널로봇교육협회와 그간 긴밀한 협력체계를 구축해 왔다. 지난 7월에는 로보텍스 인터내셔널·인터내셔널로봇교육협회·인천관광공사가 대회의 성공적인 개최를 위한 업무협약을 체결한 바 있다.

김지안 인천관광공사 사장 직무대행은 “인천은 지난달 세계 청소년 로봇공학 대회에 이어 로봇·과학기술 분야 국제행사의 주요 개최지로 입지를 넓혀가고 있다”며 “글로벌 첨단산업 마이스 도시로서의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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