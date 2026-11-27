할리우드 배우 앤젤리나 졸리와 브래드 피트가 2016년 이혼 이후 프랑스 와이너리 ‘샤토 미라발’을 둘러싸고 10년간 이어온 법적 분쟁을 합의로 마무리했다.

25일(현지시간) AP통신과 현지 언론에 따르면 졸리와 피트는 프랑스 남부 프로방스 지역에 있는 와이너리 샤토 미라발의 소유권과 지분 매각을 둘러싼 소송에서 법정 밖 합의에 도달했다.

양측 대리인은 공동 성명을 통해 “가족을 위한 최선의 이익을 위해 법정 밖에서 합의했으며, 더 이상 언급하지 않겠다”고 밝혔다. 이어 언론에 보도된 관계자발 발언 가운데 두 사람이나 측근에게서 나온 것이 아닌 내용도 있다고 덧붙였다. 합의의 구체적인 조건과 재산 분배 방식은 공개되지 않았다.

두 사람은 2008년 샤토 미라발의 지배 지분을 공동으로 확보했다. 이곳은 포도밭과 와인 생산시설을 갖춘 대규모 부동산으로, 두 사람이 2014년 결혼식을 올린 장소이기도 하다.

연합뉴스

분쟁은 졸리가 2021년 자신의 지분을 주류·와인 사업체인 스톨리 그룹 계열사 테누테 델 몬도에 매각하면서 시작됐다. 피트는 두 사람이 상대방의 동의 없이 지분을 제3자에게 팔지 않기로 합의했는데 졸리가 이를 어겼다며 2022년 소송을 제기했다. 그는 졸리의 지분 매각으로 자신이 와이너리와 관련 부동산을 자유롭게 이용하기 어려워졌다고 주장했다.

졸리는 피트의 주장을 반박하며 맞소송을 냈다. 두 사람 사이에 지분 매각을 제한하는 구속력 있는 합의가 없었다는 입장이었다. 또 피트가 자신의 지분을 사들이는 협상 과정에서 과거 폭력 행위에 관해 외부에 발언하지 못하도록 하는 광범위한 비밀유지계약(NDA) 체결을 요구했다고 주장했다.

이 과정에서 2016년 두 사람의 이혼으로 이어진 전용기 내 사건도 법정 서류를 통해 다시 알려졌다. 졸리는 당시 피트가 자신과 자녀들에게 신체적·언어적 폭력을 행사했다고 주장했으며, 피트는 학대 의혹을 부인했다. 당시 미국 연방수사국(FBI)은 관련 사건을 조사했지만 추가 수사를 진행하지 않았고, 검찰도 기소하지 않았다.

두 사람은 2016년 9월 졸리가 이혼을 신청하면서 결별했다. 이혼 절차는 2024년 12월 최종 합의에 이르렀지만, 와이너리 소송은 별도로 이어져 왔다. 이번 합의로 샤토 미라발을 둘러싼 장기간의 법적 공방도 일단락됐다.

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