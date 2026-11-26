한국은행이 올해 통관수출이 사상 처음으로 연간 1조달러를 넘어선 반도체 호조와 이에 따른 3분기 성장세를 반영해 올해 경제성장률 전망치를 다시 높였다. 소비자물가 상승률 전망치는 원화 강세 등 물가 하락 요인과 여전히 높은 국제 유가, 경기 회복에 따른 물가 상승 압력이 맞물리면서 기존 수준을 유지했다.

신현송 한국은행 총재가 26일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴시스

한국은행은 26일 발표한 경제전망에서 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 3.3%에서 3.9%로 0.6%포인트 높였다. 전년도 코로나 충격에 의한 기저효과로 인해 4.7% 경제성장률을 기록했던 2021년 이후 가장 높은 수준이다. 한은은 지난 8월에도 성장률 전망치를 2.6%에서 3.3%로 0.7%포인트 올린 바 있다. 한은은 이날 내년도 GDP 성장률 전망치도 기존 2.9%에서 4.1%로 대폭 올렸다.

성장률 전망을 석 달 만에 다시 높인 것은 인공지능(AI) 투자 확대에 힘입어 반도체 수출이 예상보다 빠르게 늘어난 데다 올해 3분기 경제성장률도 한은의 예상을 웃돌았기 때문이다. 3분기 성장률은 전기 대비 1.0%로 한은의 8월 전망치(0.3%)를 크게 웃돌았다. 반도체 가격 급등은 교역조건을 개선하며 명목소득을 끌어올렸다. 올해 통관수출은 사상 처음으로 연간 1조달러를 넘어섰다.

내년 성장률 상향 폭이 더 큰 데는 GDP 통계 산출 방식도 영향을 미쳤다. 한은은 실질 GDP를 직전 연도 가격 구조를 가중치로 쓰는 연쇄가중법으로 산출한다. 올해 반도체 가격 급등으로 컴퓨터·전자·광학기기 등 정보기술(IT) 제조업 비중이 지난해 9.0%에서 20%대 초중반으로 높아졌다. 분기 기준으로는 2분기 24.5%까지 올랐다. 이 비중이 내년 성장률 계산에 그대로 적용되면서 성장률을 끌어올리는 것이다.

한은은 이날 올해 소비자물가 상승률 전망치를 기존과 같은 2.7%로 유지했다. 다만, 내년 전망치는 2.3%에서 2.4%로 0.1%포인트 상향 조정했다. 2028년 물가 상승률도 2.1%로 전망했다. 향후 2년간 물가 상승률이 한은의 물가안정 목표인 2%를 웃돌 것으로 예상한 셈이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지