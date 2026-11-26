전날 급락했던 코스피가 26일 장 초반 반발 매수세 유입에 힘입어 반등하고 있다. 코스닥 지수 역시 3% 가까이 오르며 회복세를 나타냈다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시43분 기준 코스피는 전 거래일보다 74.54포인트(1.59%) 오른 4772.05를 기록 중이다. 지수는 전장보다 47.59포인트(1.01%) 오른 4745.10으로 출발한 뒤 오름폭을 키워 한때 4815.14까지 오르며 4800선을 웃돌기도 했다.

코스피가 전 거래일 보다 47.59포인트(+1.01%) 오른 4745.10에 개장한 26일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시돼 있다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 1.20% 오른 658.46에 출발했다. 뉴시스

유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 2496억원, 373억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 개인은 홀로 3266억원 매도 우위를 보이고 있다.

간밤 뉴욕증시는 혼조세로 마감했다. 다우존스30산업평균지수가 0.33% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수(-0.25%)와 나스닥 종합지수(-0.62%), 필라델피아 반도체지수(-0.65%)는 소폭 내렸다. 미국 10월 개인소비지출(PCE) 물가 상승률 확대와 관세 부과 예고, 인공지능(AI) 신용위험 우려로 나스닥 지수가 장중 4.6%까지 급락했으나 이후 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 대폭 줄였다.

코어위브가 45억달러 규모 대출에 대한 투자 수요를 조기 확보했다는 소식과 JD 밴스 부통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에 대한 미 법무부 조사를 부인한 점이 투자심리를 진정시켰다.

코스피 시가총액 상위 종목 중에서는 반도체와 전자 부품주의 강세가 두드러진다. 전날 10% 안팎 폭락했던 삼성전자는 2.05% 오른 17만4200원, SK하이닉스는 4.56% 상승한 107만7000원에 거래되고 있다. 삼성전기(5.83%)와 SK스퀘어(3.62%)도 오름세다. 반면 KB금융(-1.89%), 현대차(-1.86%), 셀트리온(-0.92%), 삼성바이오로직스(-0.73%), LG에너지솔루션(-0.49%) 등은 약세다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 18.87포인트(2.90%) 상승한 669.51을 나타내고 있다. 전장 대비 7.82포인트(1.20%) 오른 658.46으로 개장한 뒤 장중 671.92까지 고점을 높였다.

코스닥 시장에서는 기관과 외국인이 각각 743억원, 346억원을 순매수하고 있으며 개인은 1079억원을 순매도 중이다.

코스닥 시총 상위 10개 종목은 일제히 상승세다. 주성엔지니어링이 9.19% 급등한 가운데 리노공업(6.34%), 레인보우로보틱스(5.83%), 삼천당제약(5.01%), 알테오젠(4.07%), HLB(3.54%), 심텍(3.53%), 에코프로비엠(1.78%), 에코프로(1.36%) 등이 나란히 오르고 있다.

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