제주도와 도내 기업이 협력해 추진한 화장품 판로 개척이 성과로 나타나고 있다. 제주 화장품의 해외 시장 진출이 활발해 지고 수출도 증가세를 보이고 있다.

26일 제주도와 한국무역협회 수출입 무역통계(K-stat)에 따르면 올해 10월까지 제주 화장품 수출액은 577만5000달러로 전년 동기 대비 89.8% 증가했다.

11일부터 13일까지 열린 아시아 최대 규모 박람회 ‘2026 코스모프로프 아시아 홍콩’. 제주도 제공

올해 10월까지의 수출 실적만으로도 지난해 연간 수출액 482만8000달러보다도 94만7000달러(19.6%) 많은 규모다.

제주도는 올해 ‘제주화장품 품질 인증제도 활성화사업’과 ‘제주 체험형 뷰티라운지 조성 및 운영사업’ 등을 통해 제주테크노파크와 함께 도내 화장품 기업의 경쟁력 강화와 판로 개척을 지원해 왔다.

특히 올해 3월부터 11월까지 이탈리아 볼로냐와 서울, 홍콩에서 열린 국내외 주요 화장품·미용 박람회 4곳에 제주화장품 홍보관을 운영하고 도내 기업의 참가를 지원했다.

그 결과 국내외 박람회에서 총 241건의 수출 상담이 이뤄졌으며, 127억원 규모의 수출 계약을 추진하는 성과를 거뒀다.

지난 3월 세계 최대 규모의 화장품·미용 박람회인 ‘2026 코스모프로프 볼로냐’에서는 제주화장품 인증기업 4개사가 참가해 10개국 해외 구매자와 총 76건의 수출 상담을 진행하고, 38억원 규모의 수출 계약을 추진했다.

5월 ‘2026 코스모뷰티서울’과 7월 ‘2026 인터참코리아’에서는 각각 도내 기업 4개사가 참가하고, ‘제주 체험형 뷰티라운지(인뷰티풀 제주)’ 입점 기업 30여 개사의 대표 제품을 선보였다. 두 박람회에서 총 82건의 수출 상담과 18억원 규모의 수출 계약 성과를 거뒀다.

이달 11일부터 13일까지 열린 아시아 최대 규모 박람회 ‘2026 코스모프로프 아시아 홍콩’에서는 정부 사업과 연계해 참가 기업을 기존 3개사에서 6개사로 확대 운영한 결과, 총 83건의 수출 상담과 함께 71억원 상당의 수출 계약을 추진하는 성과를 올렸다.

제주도는 이러한 성과를 바탕으로 중소벤처기업부 주관 ‘케이(K)-뷰티 수출 거점’ 조성 사업과 연계해 도내 화장품 기업의 해외 시장 진출을 확대할 방침이다.

제주의 청정 천연 원료와 도내 기업의 기술력을 바탕으로 제품 경쟁력을 높이고, 온·오프라인 체험 거점과 해외 구매자 연결망을 활용해 수출 확대와 지역 상권 활성화를 도모할 계획이다.

장철원 제주도 미래산업국장은 “도내 화장품 기업의 판로 개척을 위한 지원이 국내외 박람회 성과와 수출 증가로 이어지고 있다”며 “케이(K)-뷰티 수출 거점 조성 사업을 차질 없이 추진하고, 제주 화장품 기업들이 해외 시장에서 지속적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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