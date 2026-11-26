국민의힘 장동혁 대표는 26일 이용철 법무부 장관 후보자와 한준호 행정안전부 장관 후보자 지명에 대해 "내각을 '이재명 탈옥 지원단'으로 만들겠다는 것"이라며 즉각 지명을 철회하라고 재차 요구했다.



장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이 대통령은 탈옥의 꿈을 버려야 한다"며 이같이 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 이 후보자에 대해 "인사청문회에서 청와대로부터 공소 취소 요청을 받았느냐는 질문에 '말씀드리기 적절치 않다'며 답변을 회피했다. 대통령 지시가 있었다고 사실상 인정한 것"이라며 "공소 취소를 지시했다면 그것만으로도 대통령 탄핵 사유"라고 주장했다.



한 후보자에 대해선 "행정부 경험은커녕 국회 행정안전위원회에서 일해본 적도 없다. 대표 경력이 '민주당 정치검찰 조작 기소 대응 태스크포스(TF) 단장'"이라며 "결국 '법무탈옥부' 장관에 '행정탈옥부' 장관을 지명한 것"이라고 비판했다.



장 대표는 또 강금실 국가정보원장 후보자 지명에 대해 "북·중·러가 딱 붙어서 우리 안보를 위협하는데 이 대통령 선택은 강금실 국정원장이다. 안보 경력, 방첩 경력 하나도 없는 우리법연구회 판사 출신"이라며 "사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 결사반대를 외쳤고 중국 정부를 위해 복무했던 인물"이라고 말했다.



그러면서 "친북 국정원장이 가니 친중 국정원장이 왔다. 공통점은 반미"라고 꼬집었다.



이어 "게다가 국정원 기획조정실장은 이 대통령 불법 대북 송금 사건 변호인이다. 그 와중에 범여권은 기다렸다는 듯 국가보안법 전면 폐지 법안을 법사위에 올렸다"면서 "간첩 막는 국정원을 친중·친북 기관으로 만들고, 간첩 잡는 법까지 아예 없애겠다는 것이다. 대한민국 안보 해체가 이재명 정권 국정 과제인가"라고 비판했다.

<연합>

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