예상대로 슈퍼스타 김도영(KIA)의 2년 만의 탈환이냐, 오스틴(LG)이나 곽빈(두산), 구자욱(삼성)의 예상을 깬 이변이냐. 올해 KBO리그를 빛낸 최고의 별이 가려진다.

한국야구위원회(KBO)는 26일 오후 2시 서울 송파구의 롯데호텔 월드에서 2026 KBO 시상식을 열어 정규리그 MVP와 신인왕을 공개한다.

10월 26일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 8회초 무사 주자 없는 상황에서 KIA 김도영이 2루타를 친 뒤 기뻐하고 있다. 뉴시스

시상식의 하이라이트는 단연 MVP다. KBO와 한국야구기자회는 리그 투타 14개 부문의 타이틀 홀더 12명, 부문별 순위와 관계없이 우수한 성적을 거둔 선수 2명 등 총 14명을 MVP 후보로 선정했다. 이중 김도영과 곽빈, 오스틴, 구자욱이 기자단 투표에서 표를 받을 만한 성적을 냈다.

김도영과 곽빈, 구자욱은 2관왕에 오르며 MVP 후보 자격을 얻었다. 김도영은 홈런(45개)과 장타율(0.647) 부문 순위표 맨 윗자리에 올랐고, 곽빈은 평균자책점(2.24)과 탈삼진(197개)에서 1위를 차지했다. 구자욱은 타율(0.371)과 출루율(0.458)에서 1위를 찍었다.

11월 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 3회말 2사 주자 1루 상황에서 삼성 구자욱이 1타점 적시 2루타를 치고 환호하고 있다. 연합

오스틴은 타이틀 홀더는 아니지만, 타격 주요 지표에서 고르게 자신의 이름을 올렸다.타율(0.331·4위), 안타(180개·3위). 홈런(41개·3위), 타점(127개·3위), 득점(114개·4위), 출루율(0.427·4위), 장타율(0.635·2위) 등 타격 7개 부문에서 모두 톱5에 이름을 올렸다. 출루율과 장타율을 합친 OPS(1.062)와 WAR(대체선수대비승리기여도·8.72)도 리그 1위다. 그야말로 LG 타선의 알파이자 오메가였던 오스틴은 내년 시즌 연봉 200만달러에 계약하며 외국인 타자 역사상 최고 연봉 신기록을 세웠다.

곽빈이나 구자욱, 오스틴 모두 MVP로도 손색이 없는 성적이지만, 김도영의 수상 가능성이 가장 높아 보인다. 정규리그 마지막 경기 전까지 힐리어드(KT)와 함께 44홈런으로 홈런 부문 공동 선두였던 김도영은 준플레이오프 직행 티켓이 걸렸던 LG와의 시즌 마지막 경기에서 8회 결승 투런포를 쏘아올리며 KIA를 직접 3위로 이끌었다. 김도영의 개인 통산 100호 홈런이었다. 이 홈런을 통해 김도영은 45홈런으로 생애 첫 단독 홈런왕에 올랐다.

3년차 시즌이었던 지난 2024년, 4월에 10홈런-10도루를 기록하며 센세이션을 일으켰던 김도영은 시즌 내내 자신의 40홈런-40도루 클럽 가입 여부를 놓고 화제를 모았다. 결국 38홈런-40도루로 아쉽게 40-40 클럽 가입에는 실패했지만, 타율 0.347 38홈런 109타점 143득점 40도루 OPS 1.067로 역대급 3년차 시즌 성적을 내며 생애 첫 정규리그 MVP를 거머쥐었다.

지난해 햄스트링 부상만 세 차례 당하며 30경기만 뛰고 시즌아웃을 당했던 김도영은 올 시즌 도루는 자제하는 대신 장타 생산에 집중했고, 그 결과 리그 최고의 거포에 등극했다. 아시안게임 출전으로 인해 홈런왕에 오르기에는 불리한 조건이었지만, 특유의 몰아치기로 이를 극복해냈고, 시즌 마지막 경기에서의 서사까지 합쳐지면 김도영의 수상이 거의 확실시되는 분위기다.

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