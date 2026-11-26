LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 협력회사들과 함께 지역사회 취약계층의 따뜻한 겨울나기 지원에 나섰다.

LIG D&A는 지난 24일 경기 성남시 2판교하우스에서 협력회사 협의체인 ‘A1 Society’와 함께 ‘2026 사랑의 김장김치 나눔 전달식’을 개최했다고 26일 밝혔다.

LIG D&A 임직원들과 협력회사, 성남시 사회복지협의회 및 복지기관 관계자들이 지난 24일 열린 ‘2026 사랑의 김장김치 전달식’에서 기념촬영을 하고 있다. LIG D&A 제공

이날 행사에는 차상훈 LIG D&A 운영총괄과 A1 Society 회장사인 탈로스의 채재호 대표, 이재봉 성남시 사회복지협의회 부회장, 지역 복지기관 관계자 등이 참석했다.

LIG D&A와 협력사들이 마련한 김장김치 3350포기는 성남시 사회복지협의회 소속 복지기관을 통해 독거노인과 소년·소녀가장 등 지역 내 취약계층에 전달될 예정이다.

LIG D&A는 2018년부터 매년 김장 나눔 행사를 이어오고 있다. 올해까지 지역사회에 전달한 김치는 총 2만7000포기에 달한다.

차 운영총괄은 “협력회사와 함께 정성을 모아 마련한 김장김치가 어려운 이웃들에게 따뜻한 위로와 힘이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 상생의 가치를 실천하는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

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