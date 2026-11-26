가수 진성이 과거 계약금으로 받은 현금 1억원을 은행에 맡기지 않고 침대 밑에 보관했던 일화를 공개했다.

진성은 지난 25일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 오랜 무명 생활을 끝내고 큰돈을 받았던 당시를 회상했다.

MBC ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

약 40년간 무명 가수 생활을 이어온 진성은 대표곡 ‘안동역에서’가 뒤늦게 인기를 얻으면서 대중적인 인지도를 쌓았다. 그는 당시 하루에 공개방송을 5개씩 소화하기도 했다며 “그때는 돈을 적게 받고 많이 받고는 의미가 없었다. 너무 행복해서 갔다”고 말했다.

이후 진성은 “돈을 많이 받아본 경험이 없는데 계약금으로 1억을 받았다”며 “집에서 나갈 수가 없더라. 은행도 믿을 수가 없어서 침대 밑에 깔아놨다”라고 설명했다.

진성은 현금을 집에 보관한 탓에 외출할 때마다 마음을 놓지 못했면서 “나가서 200m 갔다가 다시 와서 돈 확인했다. 내가 금융권에 돈을 맡겨본 적이 없다”라고 말해 출연진의 웃음을 자아냈다.

김구라가 과거 진성을 만났을 때 가수다운 차림이 아니었다고 말하자, 그는 평소 남루한 행색으로 다녔던 이유도 설명했다. 진성은 “절약이 몸에 뱄다. 돈 있다고 하면 누구한테 당할까 봐 항상 있는 그대로 다닌다”고 답했다.

MBC ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

진성은 앞서 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서도 계약금 1억원을 침대 밑에 보관했던 사연을 공개했다. 당시 그는 메들리 음반이 100만 장 판매된 뒤 여러 음반사의 계약 제안을 받았고, 한 회사와 독점 계약을 맺으며 1억원을 받았다고 설명한 바 있다.

진성은 1994년 데뷔해 오랜 무명 생활을 거치다가 2008년 발표한 ‘안동역에서’가 뒤늦게 큰 인기를 얻으면서 대중에게 이름을 알렸다. 이후 ‘보릿고개’, ‘태클을 걸지 마’ 등의 노래로 사랑받으며 트로트계를 대표하는 가수 중 한 명으로 자리 잡았다.

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