개그맨 이홍렬이 두 아들에게 재산을 물려주지 않겠다는 상속 원칙과 자녀 교육 철학을 공개했다. 자녀가 성인이 된 뒤에는 스스로 경제적 책임을 지도록 하겠다는 것이다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘김지선 김효진의 그래쪄’에는 ‘이홍렬이 자식에게 약속한 세 가지’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 이홍렬은 김지선, 김효진과 자녀 교육 및 재산 상속에 관한 이야기를 나눴다.

유튜브 채널 ‘김지선 김효진의 그래쪄’ 캡처

이홍렬은 두 아들에게 오래전부터 반복해서 강조해 온 세 가지 약속을 소개했다. 첫 번째는 용돈을 고등학교 졸업 때까지만 지급한다는 것이다. 성인이 된 이후에는 부모에게 경제적으로 의존하지 않고 스스로 생활을 꾸려가야 한다는 취지다.

두 번째 약속은 공부를 원하는 만큼 지원하겠다는 것이었다. 이홍렬은 “내가 자랄 당시에는 공부를 제대로 한 사람들이 많지 않았다”며 “자식을 낳기만 하는 것이 아니라 제대로 교육을 시키는 것이 부모의 역할이라고 생각했다”고 말했다.

세 번째 약속은 부모에게 물려받을 유산이 없다는 선언이었다. 이홍렬은 “엄마 아빠한테 물려받을 유산은 없다고 단호하게 말했다”며 “그걸 어느 날 갑자기 말하면 서운하니까 잊을 만하면 이야기했다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘김지선 김효진의 그래쪄’ 캡처

그는 아들에게 “아빠는 아빠가 번 돈 다 쓰고 갈 거야”라고 말한 일화도 전했다. 이에 아들은 ‘그러셔야죠. 아빠가 버신 건데요’라고 답했다고 한다. 이홍렬은 아들이 자신의 뜻을 이해하고 있다는 사실에 뿌듯함을 드러냈다.

이같은 원칙은 아내에게도 강조했다. 이홍렬은 아내에게 자신이 먼저 세상을 떠나더라도 자녀들에게 재산을 모두 물려줄 생각은 하지 말라고 당부했다고 밝혔다. 그는 “‘당신 나 떠나면 애들한테 모든 거 다 내줄 생각 절대로 하지 마라. 당신은 돈 벌 능력이 있는 사람이 아니다’라고 했다”고 전했다.

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