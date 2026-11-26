세계에서 가장 아름다운 여성을 뽑는 ‘미스 유니버스’ 대회에서 사상 처음으로 기혼 여성이자 자녀를 둔 우승자가 탄생했다. 주인공은 푸에르토리코 출신 제니퍼 바레토(27)로, 미국 국방부에서 예방 전문가로 일하는 동시에 7세 딸을 키우는 엄마다.

미스 유니버스 2026 우승자 제니퍼 바레토. EPA연합뉴스

25일(현지시간) AP통신과 멕시코 일간 엘우니베르살 등에 따르면 바레토는 전날 밤 푸에르토리코 산후안의 호세 미겔 아그렐로트 콜리세움에서 열린 미스 유니버스 2026 결선에서 우승을 차지했다.

바레토는 결선에서 멜리사 누녜스(도미니카공화국), 클라라 베가스(베네수엘라), 베아 밀란 윈도르스키(필리핀) 등을 제치고 왕관을 썼다. 이로써 75년 대회 역사상 처음으로 기혼 여성이자 어머니인 미스 유니버스 우승자가 됐다.

미스 유니버스는 수십 년간 기혼 여성과 어머니의 출전을 제한해왔다. 69년 전에는 미국 대표로 선발된 메리 레오나 게이지가 기혼자이자 두 아이의 엄마라는 사실이 뒤늦게 밝혀져 미스 USA 왕관을 박탈당하고 본선에서도 실격 처리됐다.

그러나 기혼 여성과 어머니에 대한 참가 제한이 차별이라는 비판이 이어지자 대회 조직위원회는 2022년 규정을 개정했다. 이에 따라 2023년 대회부터는 결혼 여부나 자녀 유무와 관계없이 참가할 수 있게 됐다.

바레토는 연구심리학과 임상사회복지학 석사 학위를 보유하고 있다. 현재 미국 국방부에서 유해 행동을 예방하기 위한 전략을 개발하는 전문가로 근무하고 있으며, 미 육군 병장의 아내이기도 하다. 모델로서 처음 런웨이에 선 것은 불과 9개월 전인 올해 2월이다.

그는 푸에르토리코 서부 산악 지대에 있는 인구 약 3만9000명의 소도시 산세바스티안 출신이다. 오이를 닮은 카르스트 지형으로 유명해 '오이 마을'이라는 별칭이 붙은 곳이다. 바레토의 우승 소식에 현지 주민들도 환호했다.

푸에르토리코가 미스 유니버스 왕관을 차지한 것은 약 20년 만이다. 이번 우승으로 푸에르토리코는 역대 여섯 번째 우승자를 배출했다. 국가별 우승 횟수로는 미국(9회), 베네수엘라(7회)에 이어 세 번째다.

바레토는 우승 후 기자회견에서 미스 유니버스를 ‘미의 올림픽’이라고 표현하며 “이제 일할 준비가 됐다”고 말했다. 이어 “나는 매우 절제력이 강한 여성”이라며 ”푸에르토리코의 여성으로서뿐 아니라 전 세계를 대표하는 여성으로서 사명감을 갖고 있다. 완벽하지는 않지만 기억에 남는 사람이 되고 싶다”고 밝혔다.

로널드 데이 미스 유니버스 조직위원회 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 “바레토의 여정은 모성과 결혼, 개인적인 포부가 서로 배척되는 것이 아니라는 점을 보여준다”며 “여성의 잠재력은 현재 처한 삶의 단계에 따라 규정돼서는 안 된다”고 말했다.

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