크리스마스를 한 달여 앞두고 호텔과 베이커리업계의 연말 케이크 경쟁이 달아오르고 있다. 특급호텔들은 수십만원대 프리미엄 케이크로 차별화에 나섰고, 베이커리와 카페 브랜드들은 캐릭터 상품과 사전예약 할인 혜택을 앞세워 고객 확보에 나섰다. 올해는 순금 장식을 얹은 55만원짜리 케이크까지 등장했다.

호텔신라 제공

서울신라호텔도 경쟁에 합류했다. 화이트 트러플과 고급 디저트 와인을 활용한 최상위 프리미엄 제품부터 호텔 대표 캐릭터인 신라베어를 활용한 케이크까지 연말 한정 상품 4종을 선보인다.

26일 업계에 따르면 서울신라호텔은 베이커리 패스트리 부티크에서 홀리데이 스페셜 케이크 4종을 출시한다.

가장 눈길을 끄는 제품은 최상위 프리미엄 케이크인 '더 파이니스트 리저브'다. 세계적인 디저트 와인 샤토 디켐과 화이트 트러플을 사용한 시즌 한정 제품이다.

올해는 화이트 트러플과 블랙 트러플 함량을 확대하고 샤토 디켐 사용량도 늘렸다. 케이크 위에는 눈 결정체 형태의 초콜릿 장식을 올렸으며, 중앙에 있는 트러플 모양 초콜릿 안에는 조각 형태의 화이트 생트러플을 넣었다.

제작 과정에도 상당한 손이 간다. 파티시에 3명이 재료 준비와 숙성, 필링 제작, 초콜릿 장식 등을 맡는다. 제철 트러플 수급과 제작 공정을 고려해 하루 최대 3개만 생산한다.

신라호텔 대표 캐릭터를 활용한 '더 신라 루돌프 베어'도 선보인다. 루돌프의 뿔을 형상화한 장식으로 크리스마스 분위기를 살렸다. 다크 초콜릿 무스에 살구 레몬 잼, 히비스커스 앙글레이즈 크림, 초콜릿·아몬드 크런치 등을 조합했다.

기존 인기 제품도 포함됐다. 크리스마스 트리 모양의 '화이트 홀리데이'는 초콜릿 시트와 딸기, 생크림을 사용한 케이크로 올해 딸기 풍미를 강화했다. 스페셜 캔들과 엽서도 제공한다.

겨울 한정 제품인 '윈터 그레이스'는 흰색 디자인과 딸기를 활용한 부드러운 맛을 강조했다.

다른 특급호텔들도 고가 케이크를 잇달아 내놓고 있다.

워커힐 호텔은 올해 크리스마스 케이크로 '뤼미에르 골든 노엘'과 '뤼미에르 드 노엘' 2종을 선보였다.

뤼미에르 골든 노엘은 딸기 샌드 케이크에 바닐라 크림을 더하고 0.5g의 순금 명함을 장식으로 올린 제품이다. 순금 보증서와 전용 케이스도 제공한다. 가격은 55만원이다.

함께 출시한 뤼미에르 드 노엘은 누가와 견과류, 바닐라·피넛 크림을 조합한 제품으로 가격은 9만5000원이다. 워커힐은 12월 4일까지 네이버 예약 고객에게 제품별로 5~10% 할인 혜택을 제공한다.

JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울은 연말 한정 케이크 6종을 출시했다. 대표 제품인 '더 사운드 오브 노엘'은 과거 음악을 재생하던 턴테이블과 LP 레코드를 본떠 제작했다. 가격은 40만원으로 50개만 한정 판매한다.

눈 덮인 겨울 숲을 표현한 '포레 드 노엘'은 발로나 만자리 초콜릿을 활용했으며 가격은 17만9000원이다.

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스와 웨스틴 서울 파르나스는 12월 한 달간 케이크 21종을 판매한다.

대표 상품인 '메리고라운드'는 케이크 판을 돌리면 캐럴이 흘러나오고 회전목마가 움직이는 제품이다. 가격은 40만원이다.

호텔 캐릭터 아이베어에 산타 모자와 망토를 입힌 '산타 아이베어'는 20만원으로 하루 2개만 판매한다.

포시즌스 호텔 서울도 크리스마스 케이크 3종을 준비했다. '스노우 크리스탈'은 15만원, 선물 상자 모양의 '노엘 블리스'는 9만9000원, '블랙 포레스트'는 7만8000원이다.

베이커리와 카페 브랜드들은 특급호텔과 다른 전략을 택했다. 선택할 수 있는 제품을 늘리고 사전예약 고객에게 할인 혜택을 제공하는 방식이다.

파리바게뜨는 올해 홀리데이 시즌을 맞아 딸기를 활용한 '베리밤' 제품군을 6종으로 확대했다.

대표 신제품인 '베리밤 와르르'는 치즈크림 케이크에 생딸기를 올린 제품이다. 딸기 콤포트를 넣은 2단 케이크 '베리밤 파티'도 선보였다.

트리 모양의 '기적같은 오늘', 캐릭터를 활용한 '루돌프 사슴코'와 '깜짝 눈사람' 등도 판매한다.

사전예약은 12월 19일까지 진행한다. 파바앱에서는 최대 30%, 해피오더앱과 카카오톡 예약·선물하기에서는 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 예약 제품은 12월 21일부터 25일까지 받을 수 있다.

투썸플레이스는 크리스마스 케이크 9종을 출시했다.

대표 신제품인 '패딩 베어'는 패딩을 입은 곰돌이 모양의 케이크다. 초코크림과 바삭한 초코볼, 베리 무스를 조합했다. 딸기를 싣고 달리는 썰매를 표현한 '스트로베리 썰매', 눈사람 모양의 '윈터 스노우맨'도 선보였다.

기존 인기 케이크인 '스초생'에 바닐라빈 풍미를 더한 '크림탑 스초생'도 연말 주력 상품이다.

투썸플레이스는 12월 20일까지 자체 앱 투썸하트에서 12종의 케이크를 대상으로 사전예약을 진행한다. 회원에게는 10~15% 할인 쿠폰을 제공하며, 제휴 카드 혜택까지 적용하면 최대 9000원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 예약 제품은 12월 18일부터 31일까지 지정한 매장에서 수령할 수 있다.

올해 연말 케이크 시장에서는 호텔과 베이커리 브랜드의 판매 전략이 뚜렷하게 갈리고 있다.

특급호텔은 순금이나 고급 와인, 트러플 같은 식재료를 활용하고 생산량을 제한해 희소성을 강조한다. 케이크 자체뿐 아니라 장식과 제작 방식에도 차별화를 두는 모습이다.

반면 베이커리와 카페 브랜드들은 딸기와 초콜릿 등 익숙한 재료를 중심으로 제품을 구성하면서 캐릭터 디자인과 사전예약 할인으로 경쟁하고 있다.

예약 판매도 갈수록 중요해지고 있다. 투썸플레이스에 따르면 지난해 크리스마스 시즌 홀케이크 판매량은 역대 최대를 기록했다. 12월 예약 판매 매출은 전년보다 약 13% 늘었으며 예약 고객의 73%가 크리스마스이브와 당일 수령을 선택했다.

업체 입장에서도 사전예약은 수요를 미리 파악해 생산 물량과 재고를 조절할 수 있다는 장점이 있다. 고객을 자체 앱으로 유입시키고 재구매를 유도하는 효과도 기대할 수 있다.

소비자 입장에서는 가격과 크기, 실제 먹을 수 있는 부분, 수령 날짜를 함께 따져볼 필요가 있다. 특히 크리스마스 직전에는 인기 상품의 예약이 조기에 마감될 수 있어 브랜드별 예약 기간과 할인 조건을 확인하는 것이 좋다.

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