전남광주통합특별시가 행정통합 출범 이후 처음으로 전남과 광주의 복지체계를 하나로 아우르는 향후 4년간의 중장기 복지정책 청사진을 확정했다.

26일 전남광주시에 따르면 시는 시민의 복지 수요와 권역별 지역 특성을 반영한 ‘제6기 지역사회보장계획’을 사회보장위원회 심의·의결을 거쳐 최종 확정했다. 지역사회보장계획은 사회보장급여법에 따라 4년마다 수립하는 사회보장 분야의 최상위 중장기 종합계획이다.

전남광주시가 시민의 복지 수요와 권역별 지역 특성을 반영한 ‘제6기 지역사회보장계획’을 사회보장위원회 심의·의결을 거쳐 최종 확정했다. 전남광주시 제공

이번 계획은 △돌봄체계 구축 △소득·일자리 지원 △건강안전망 구축 △배움·문화 기반 조성 △시민주권 기본사회 조성 등 5대 핵심 사회보장 추진전략을 골자로 한다.

이와 함께 거주 지역에 따른 복지 서비스 불균형을 해소하기 위해 시·군·구의 자체 복지 역량을 강화하고 민관 협력체계를 고도화하는 등 4대 균형발전 전략도 병행 추진한다.

세부적으로는 대도시와 농어촌, 도서(섬) 지역이 공존하는 통합특별시의 지리적·인구학적 특성을 반영해 돌봄이 필요한 시민은 살던 곳에서 연속성 있는 서비스를 제공받도록 하고, 의료취약지역 주민은 적기에 필수 의료서비스를 이용할 수 있도록 지역 완결형 돌봄체계와 건강안전망을 강화한다.

또 농어민의 소득·생활 안정을 뒷받침하고 청년과 중장년층의 맞춤형 일자리 및 경제적 자립 기회를 넓히는 한편, 생애주기별 배움·문화 향유 기회 확대와 안정적인 주거환경 조성을 통해 시민의 기본적 삶을 두텁게 보장하는 데 역점을 뒀다.

전남광주시는 앞으로 관내 27개 시·군·구와 긴밀히 협력해 매년 연차별 시행계획을 수립하고 추진 실적을 정기 점검함으로써 계획의 현장 실행력을 높여 나갈 방침이다.

정광선 전남광주시 돌봄복지국장은 “제6기 지역사회보장계획은 전남과 광주의 복지정책을 하나로 잇고 모든 시민의 기본적 삶을 보장하기 위한 첫걸음”이라며 “시민 누구나 일상에서 체감할 수 있는 촘촘한 사회보장정책을 추진해 따뜻하고 든든한 기본사회를 구현하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지