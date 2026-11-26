통일사상이 묻는 물질과 인간의 궁극적 근원

공산주의의 오류는 이상헌이 보기에 정치·경제이론뿐 아니라, 철학적 출발점에도 있었다. 그는 자신의 저서 『새 공산주의 비판』에서 공산주의가 말하는 물질의 객관적 존재를 인정하면서도, 물질이 곧 세계의 궁극적 원인이라는 결론에는 근거가 부족하다고 지적했다. 물질은 어디에서 왔는가. 정말 인간의 정신은 물질인 뇌가 만들어낸 산물인가. 물질의 존재가 하나님의 부재를 증명할 수 있는가. 이 세 가지 질문에서 그의 유물론 비판은 출발했다.

허블우주망원경이 촬영한 소용돌이 은하 M51. 이상헌은 물질의 존재를 인정하면서도 물질이 어디에서 비롯됐으며 어떻게 질서 있는 세계를 이루게 됐는지를 물었다. 출처=NASA·ESA·S. Beckwith(STScI)·Hubble Heritage Team

물질의 객관성과 실재성을 인정하다

이상헌은 물질의 존재를 부정하지 않았다. 물질은 인간의 생각과 관계없이 객관적으로 실재한다. 사람이 산을 바라보지 않아도 산은 존재하고, 바다를 의식하지 않아도 바다는 출렁인다. 러시아혁명을 이끈 공산주의 지도자 블라디미르 레닌(1870~1924)은 물질을 인간의 감각에 주어지고, 감각에 의해 모사(模寫)되는 객관적 실재라고 규정했다.

그러나 물질이 실제로 존재한다는 것과 물질이 세계의 궁극적 근원이라는 것은 다른 문제였다. 물질이 어디에서 왔으며, 왜 일정한 성질과 질서를 지니게 됐는지는 여전히 설명이 필요했다. 이상헌은 공산주의 유물론이 물질의 근원을 충분히 밝히지 않은 채 물질을 세계의 출발점으로 삼았다는 점을 오류로 지적했다.

물질의 객관적 존재를 인정하는 것은 유신론과도 충돌하지 않는다. 하나님이 이 세상을 창조했다면 자연은 인간이 생각하든, 생각하지 않든 존재한다. 따라서 물질이 객관적으로 존재한다는 사실은 하나님의 존재를 부정하는 근거가 될 수 없다는 것이 이상헌의 판단이었다.

공산주의가 가장 과학적인 철학이라고 내세운 것은 ‘변증법적 유물론’이다. 자연현상을 초월적 존재의 뜻이 아닌 물질세계 자체의 법칙으로 해명하려 했기 때문이다. 그러나 이상헌은 과학이 물질의 구조와 운동을 밝혀낸다고 해서 신의 부재까지 증명하는 것은 아니라고 보았다.

그는 양자물리학(量子物理學)이 보여준 입자와 파동의 이중성에 주목했다. 양자물리학은 미시세계에서 물질과 에너지가 작용하는 법칙을 연구하는 학문이다. 독일 물리학자 막스 플랑크가 문을 열었고, 하이젠베르크와 슈뢰딩거 등을 중심으로 1920년대에 확립됐다. 물질의 기본단위로 여겨졌던 소립자가 입자와 파동의 성질을 함께 나타낸다는 사실이 밝혀지면서, 물질을 단단한 입자나 질량을 지닌 물체로만 이해하던 전통적인 관념도 흔들렸다. 물질의 실체가 눈에 보이는 형태보다 훨씬 복잡하다는 사실이 드러난 것이다.

두 틈을 통과한 파동이 겹치며 간섭무늬를 만드는 이중슬릿 실험의 원리도. 양자물리학의 입자·파동 이중성을 이해하는 데 활용되는 실험이다. 출처: Wikimedia Commons · Doubleslit.svg · CC BY-SA 3.0

과학이 신의 부재를 증명했는가

이상헌은 양자물리학이 곧 하나님의 존재를 증명한다고 주장하지 않았다. 다만 과학이 물질의 궁극적 원인을 모두 밝혔거나 하나님의 부재를 입증한 것은 아니라고 본 것이다. 따라서 물질만이 영원하고 궁극적인 실재라는 유물론의 단정은 과학적 결론이라기보다 무신론적 전제를 앞세운 주장에 불과했다.

그렇다면 물질의 원인을 어디까지 거슬러 올라갈 수 있는가. 분자는 원자로, 원자는 더 작은 입자로 이루어진다. 발견된 입자가 또 다른 요소로 이루어진 결과물이라면 그것도 궁극적인 원인이 될 수 없다. 원인을 계속 거슬러 올라가면 더 이상 다른 것에 의해 생겨나지 않은 제1원인에 도달해야 한다는 것이 이상헌의 논리였다.

그는 그 제1원인을 무형의 힘이면서 목적과 이법(理法)을 지닌 존재로 보았다. 우주가 일정한 질서 속에서 전개됐다면 그 출발점에는 우주를 형성하고 움직이는 법칙과 목적의 근거가 있어야 한다고 생각한 것이다. 또한 인간에게 이성과 감정, 의지, 사랑이 있다면 그 궁극적 원인에도 그러한 성품이 있어야 했다. 이러한 논리에 따라 이상헌은 정신적 성품과 물질세계의 근원이 되는 힘을 함께 지닌 절대적·인격적인 존재가 있어야 한다는 결론에 도달했으며, 그 존재를 하나님이라고 했다.

그렇다면 이상헌이 말한 하나님은 어떤 존재인가. 『통일사상요강』의 원상론은 하나님의 본성을 성상(性相)과 형상(形狀)으로 설명한다. 성상은 인간의 마음과 같은 정신적 측면의 근원이고, 형상은 몸과 자연을 이루는 물질적 측면의 근원이다. 여기서 형상은 하나님이 인간처럼 눈에 보이는 몸을 가졌다는 뜻이 아니다. 물질세계가 생겨날 바탕을 하나님 안에서 찾는 개념이다. 두 측면은 따로 떨어져 있지 않고 하나로 통일돼 있다. 정신과 물질 가운데 하나만으로 세계를 설명하기보다, 둘의 근원을 함께 하나님에게서 찾은 것이다. 정신만을 근원으로 보는 유심론과 물질만을 근원으로 보는 유물론을 넘어 정신과 물질의 근원이 하나의 절대자 안에 통일돼 있다는 관점이었다.

이상헌이 하나님주의를 공산주의의 대안으로 내세운 것은 무신론에 유신론을 기계적으로 맞세우기 위해서가 아니었다. 인간의 존엄을 국가와 당보다 높은 가치로 세우려면 그 존엄의 절대적인 근거가 필요했다. 여기에 더해 생존과 이익을 넘어 타인을 위해 자신을 내놓게 하는 사랑과 양심에도 궁극적인 근원이 갖춰져야 했다. 또한 당과 수령의 행위까지 옳고 그름을 가릴 수 있는 기준이 있어야 했고, 서로 다른 인간을 하나로 이어줄 공동의 중심이 존재해야 했다. 이상헌은 그 근거와 기준을 하나님에게서 찾았던 것이다.

그의 두 번째 비판은 정신과 물질의 관계를 향했다. 공산주의 유물론은 정신을 고도로 발달한 물질인 뇌의 산물 또는 기능으로 이해했다. 뇌가 손상되면 기억과 판단, 감정과 의식에도 변화가 생긴다는 사실이 근거로 제시됐다. 이상헌도 뇌의 상태가 정신작용에 영향을 준다는 점은 인정했다. 그러나 뇌가 손상됐을 때 정신현상에 이상이 나타난다는 사실만으로 정신이 뇌에서 만들어졌다고 단정할 수는 없었다. 뇌가 정신을 만드는 장치인지, 정신을 외부로 나타내는 매개 장치인지는 그 사실만으로 가려낼 수 없다는 것이다.

뇌가 정신을 만들어냈는가

그는 이를 라디오에 비유했다. 라디오가 고장 나면 소리가 흐려지거나 들리지 않지만, 라디오 자체가 방송의 원천은 아니다. 외부의 전파가 라디오를 거쳐 소리로 나타나는 것이다. 마찬가지로 뇌의 손상이 정신 현상의 표현을 방해한다고 해서 정신의 근원까지 뇌에 있다고 단정할 수는 없다는 설명이다.

정신을 뇌의 산물이라고 하면서 동시에 뇌의 기능이라고 설명하는 데도 문제가 있다고 보았다. 산물이라면 일단 생겨난 뒤 뇌와 구별되는 독자성을 지닐 가능성이 있지만, 기능에 불과하다면 정신이 물질에 미치는 반작용을 설명하기 어렵다. 사람의 결심이 육체를 움직이고, 의지가 생활습관을 바꾸며, 지식과 기술이 자연을 변화시키는 현상에는 정신이 물질에 작용하는 힘이 나타나기 때문이다.

이상헌은 정신과 뇌를 어느 한쪽이 다른 한쪽을 만들어내는 일방적인 관계로 보지 않았다. 정신은 뇌를 통해 외부 세계를 인식하고 행동하며, 뇌는 정신이 외부 세계와 관계를 맺도록 돕는다고 설명했다. 그는 이러한 상호관계를 통일사상의 ‘수수작용(授受作用)’으로 해석했다. 정신과 물질은 서로 다르지만, 공동의 목적 아래 영향을 주고받는 것이다. 수수작용은 통일사상 전체를 관통하는 존재와 발전의 원리이자, 이상헌이 변증법적 유물론의 대립·투쟁 원리에 대한 대안으로 제시한 핵심 개념이다. 두 존재가 공통의 목적을 중심으로 주체와 대상의 관계를 맺고 서로 주고받으며 존재‧발전한다는 이 원리는, 상생의 길을 여는 위대한 법칙이라 할 만하다.

여기서 주고받는 것은 물질이나 힘에 한정되지 않는다. 지식과 정서, 사랑과 도움, 책임과 가치도 포함된다. 교사가 가르치고 학생이 배우며, 부부가 사랑을 나누고, 인간이 자연을 이해해 활용하는 관계도 수수작용에 해당한다. 통일사상은 이러한 주고받음을 통해 존재가 유지되고 새로운 힘과 가치가 생기며 변화와 발전이 이루어진다고 설명한다.

이상헌은 정신과 물질이 서로 영향을 주고받으며, 둘의 근원은 하나님에게 있다고 보았다. 물질이 존재한다는 사실이 하나님의 부재를 증명하지는 않는다. 뇌의 활동과 정신작용이 밀접하게 관련돼 있다는 사실만으로 정신이 물질에서 생겨났다고 단정할 수도 없다. 이상헌은 물질의 존재와 자연법칙을 인정하면서도 그 세계가 어디에서 비롯됐는지를 물었고, 그 답을 하나님에게서 찾았다. 이것이 그가 유물론에 맞서 제시한 세계관이다. 그는 이 세계관을 바탕으로 인간이 왜 존엄한 존재이며, 사랑의 힘은 어디에서 비롯되는지 설명하고자 했다.

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