올겨울부터 폭설 위험을 알리는 안전안내문자가 전국에서 발송된다.

기상청은 지난 23일부터 대설 안전안내문자를 전국 227개 시·군·구로 확대했다고 26일 밝혔다. 지난 겨울에는 수도권과 충남·전북에만 시범 운영했다.

문자는 적설계 653개 관측값을 바탕으로 위험 유형별로 나간다.

25일 첫눈이 내린 소백산국립공원 국망봉 능선이 하얀 상고대로 뒤덮여 한 폭의 겨울 풍경화를 연출하고 있다. 소백산국립공원사무소 제공

적설계는 땅에 쌓인 눈의 깊이를 재는 장비다. 교통사고 위험 문자는 시간당 5㎝ 이상 눈이 관측되면 발송된다. 시설물 붕괴 위험 문자는 24시간 신적설(새로 쌓인 눈) 20㎝ 이상이면서 시간당 3㎝ 이상 쌓일 때 보낸다. 강원도와 경북 울릉군은 24시간 신적설 30㎝ 기준을 적용한다.

기상청은 문자를 받으면 가급적 대중교통을 이용하고 안전한 곳으로 이동하라고 당부했다.

단계별 대응체계도 갖췄다. 기상청은 지난 16일부터 당일부터 이틀 뒤까지의 대설 발생가능성을 ‘조금·보통·높음’으로 나눠 하루 2회 방재기상플랫폼에 제공하고 있다. 대응은 ‘발생가능성(2∼3일 전)→예비특보(6∼24시간 전)→특보→안전안내문자’ 순으로 이어진다.

기상청은 올겨울 폭설 대비가 필요하다고 강조했다. 지난 23일 발표된 3개월(12∼2월) 전망에 따르면 올겨울은 엘니뇨 영향으로 기온이 평년보다 높고 강수량도 많을 것으로 예상된다. 기상청은 온난 습윤한 공기가 공급되는 상황에서 찬 공기가 일시적으로 들어오면 기온이 급변하고 많은 눈이 내릴 수 있다고 설명했다.

지난 22일 한라산 윗세오름에서 바라본 백록담에 눈이 쌓여 장엄한 광경을 선보이고 있다. 사진=한라산국립공원 CCTV 영상 캡처

중기예보는 이날부터 더 촘촘해진다. 기상청은 광역 시도 단위였던 예보를 가로·세로 5㎞ 격자로 세분화했다. 발표일 기준 5∼7일 뒤 예보는 12시간에서 3∼6시간 간격으로, 8∼10일 뒤 예보는 24시간에서 6시간 간격으로 바뀐다.

비·눈 예보는 ‘온다·안 온다’ 대신 4단계로 나눈다. ‘거의 없음(20% 미만)’, ‘조금(20∼40%)’, ‘보통(40∼70%)’, ‘높음(70% 이상)’이다. 전날 예보와 비교한 증감 경향도 함께 알린다. 중기예보는 매일 오후 6시 발표되며 날씨누리와 날씨알리미 앱에서 확인할 수 있다.

이미선 기상청장은 “올겨울에도 대설, 한파, 강풍 등 위험기상 발생 가능성이 큰 만큼 철저한 대비가 필요하다”며 “국민의 안전을 최우선으로 모든 역량을 다해 대응하겠다”고 했다.

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