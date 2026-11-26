이스라엘 법원이 베냐민 네타냐후(77) 총리에 대한 검찰 수사·기소의 문제점을 지적하며 주요 혐의에 대한 ‘공소 취소’를 주문했다. 검찰의 대응이 주목되는 가운데 이스라엘 현지 언론은 네타냐후가 ‘사법 리스크’에서 벗어날 가능성이 커졌다는 관측을 내놓았다. 지난 2019년 이스라엘 역사상 현직 총리로는 처음 범죄 혐의로 기소된 네타냐후는 7년가량 1심 재판을 받고 있다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 25일(현지시간) 의회에서 열린 기자회견 도중 심각한 표정을 짓고 있다. 로이터연합뉴스

25일(현지시간) BBC 방송에 따르면 예루살렘 지방법원의 리브카 프리드만-펠드만 판사는 이날 네타냐후 사건 심리와 관련해 특별히 갈리 바하라브-미아라 검찰총장을 법원으로 소환했다. 프리드만-펠드만 판사는 앞서 검찰이 기소한 네타냐후의 3대 혐의 가운데 앞의 2가지에 대해 “범죄 성립 여부가 의문”이라며 “유죄 판결 가능성이 거의 없다”고 말했다. 사실상 검찰에 공소 취소를 주문한 셈이다. 이는 검사가 제기한 공소를 1심 판결 선고 전까지 철회하는 것으로, 공소 취소가 이뤄지면 재판은 공소 기각 결정으로 끝난다.

이처럼 법관이 선고 전에 미리 유·무죄에 관한 심증을 드러내는 것은 매우 이례적인 일이다. 다만 프리드만-펠드만 판사는 3번째 혐의를 놓고선 검찰에 “피고인(네타냐후) 측과 ‘플리바게닝’을 시도해보라”고 제안했다. 플리바게닝이란 피고인이 유죄를 인정하거나 수사에 협조하는 조건으로 검사가 형량을 낮춰주는 유죄 협상 제도를 뜻한다. 이 같은 프리드만-펠드만 판사의 의견 표명에 대해 바하라브-미아라 총장은 “법원의 권고를 충분히 고려하겠다”고 답했다.

네타냐후가 받고 있는 첫번째 혐의는 통신 업체 ‘베제크’ 소유의 인터넷 포털 사이트 ‘왈라’로 하여금 자신에게 유리한 기사를 쓰도록 압력을 가했다는 것이다. 네타냐후와 베제크 양측 모두 혐의를 강력히 부인하는 가운데 프리드만-펠드만 판사는 “유죄 선고 가능성이 거의 없다”고 단언했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(가운데)가 지난 2024년 12월 예루살렘 지방법원에서 열린 자신의 부정부패 혐의 1심 재판에 출석해 피고인석에 앉기 전 잠시 법정 내 방청석을 살펴보고 있다. AFP연합뉴스

2번째 혐의는 네타냐후가 이스라엘 최대 일간지 ‘예디오트아흐로노트’ 발행인과의 막후 거래에서 “내게 우호적인 보도를 해주면 그 대가로 경쟁지 발행 부수를 줄여 주겠다”는 부당한 요구를 했다는 것이다. 이 또한 “과연 범죄 행위에 해당하는지 의문스럽다”는 것이 프리드만-펠드만 판사의 견해다.

네타냐후 공소장에 적시된 3번째 혐의는 미국 할리우드 영화 제작자로부터 20만달러(약 2억7000만원) 상당의 호화로운 선물을 받고 그의 출입국, 세무 등 업무 처리에서 각종 편의를 봐줬다는 것이다. 이와 관련해 프리드만-펠드만 판사는 네타냐후가 혐의를 시인하면 형량을 감경해주는 플리바게닝 시도를 검찰에 권유했다.

이날 네타냐후는 성명을 통해 “법원은 재판을 즉각 종료해야 한다”고 촉구했다. 검찰을 향해선 “지난 10년에 걸쳐 나와 내 가족, 내 아들은 끔찍한 고통에 시달렸다”며 “수사는 내 영혼을 병들게 하는 증오의 선동이었다”고 비난을 퍼부었다. 그러면서 “나를 겨냥한 조작된 사건들이 이제 하나둘 무너지고 있다”며 무죄 입증에 강한 자신감을 드러냈다.

검찰이 네타냐후를 재판에 넘긴 것은 2019년 11월이다. 거의 7년이 지났는데 아직 1심 판결도 내려지지 않은 것은 현직 총리란 특수한 신분으로 인해 공판이 취소되거나 연기되기 일쑤였기 때문이다. 특히 이스라엘이 팔레스타인 무장 정파 하마스와 가자 지구에서 전쟁을 벌인 2023년 10월부터 약 2년간은 ‘국가 안보에 중대한 영향을 미칠 수 있다’는 이유로 재판이 사실상 중단됐다.

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