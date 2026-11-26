배우 박민영이 주연한 오피스 로맨스물 '나인 투 식스'가 3%대 시청률로 출발했다.



26일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방영된 SBS 수목드라마 '나인 투 식스'는 3.6%(전국 기준)로 집계됐다.

SBS 제공

첫 방송에서는 악연으로 시작된 강이지(박민영 분)와 한선우(육성재)의 첫 만남이 그려졌다.



강이지는 자신을 배신한 동업자를 쫓던 한선우를 보고 헤어지자는 연인에게 매달리는 것으로 오해해 스토킹 관련 법 조항을 읊으며 그를 제지한다.



이후 만취한 한선우는 강이지가 연인 김동석(배유람)에게 프러포즈를 받는 모습을 목격하고 훼방을 놓는다.



두 사람은 인턴 채용 면접에서 면접관과 지원자로 재회한다. 강이지는 한선우에게 "3개월만 같이 일해보자"고 제안하며 채용을 결정해 두 사람의 인연에 대한 궁금증을 키웠다.



이 작품은 중국의 후난위성TV 드라마 '이지파생활'을 원작으로 한다. '김비서가 왜 그럴까', '그녀의 사생활' 등 다양한 오피스 로맨스 드라마를 히트시킨 박민영이 주인공을 맡아 관심을 받았다.

<연합>

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