유통업계의 오프라인 매장 경쟁이 달라지고 있다. 옷을 판매하는 데 그치지 않고 카페와 전시 공간을 마련하는가 하면 고객이 직접 상품을 꾸미거나 구매한 제품을 원하는 장소로 배송받을 수 있는 서비스까지 도입하고 있다. 온라인에서는 제공하기 어려운 경험을 앞세워 고객의 방문과 재방문을 늘리겠다는 전략이다.

무신사 제공

26일 업계에 따르면 무신사가 전개하는 무신사 스탠다드는 27일 서울 성동구에 ‘무신사 스탠다드 서울숲 랜드마크 스토어’를 연다. 국내 46번째 오프라인 매장이다.

지상 3개 층으로 구성된 신규 매장에서는 서울 지역 매장 최초로 남성복과 여성복, 스포츠웨어, 아동복, 생활용품, 뷰티 등 무신사 스탠다드의 모든 상품군을 선보인다.

매장 1층에는 매월 새로운 컬렉션을 소개하고 국내 신진 브랜드의 오프라인 판로를 지원하는 팝업 공간을 마련했다. 고객이 원하는 디자인으로 티셔츠를 꾸밀 수 있는 ‘무탠꾸’ 서비스와 로봇 바리스타가 음료를 제조하는 카페 ‘아즈니섬’도 운영한다. 무신사 스탠다드가 오프라인 매장에 카페를 들이는 것은 이번이 처음이다.

루프톱에는 임지빈 작가의 약 6m 높이 대형 작품 ‘위시(WISH)’를 설치했다. 카페에는 황형신 작가가 디자인한 테이블과 의자를 배치했다. 상품을 구매하지 않더라도 매장을 찾을 이유를 만든 것이다.

아이웨어 브랜드 젠틀몬스터를 운영하는 아이아이컴바인드도 지난해 9월 성수동에 복합문화공간 ‘하우스 노웨어 서울’을 열었다. 젠틀몬스터를 비롯해 향수 브랜드 탬버린즈, 헤드웨어 브랜드 어티슈, 테이블웨어 브랜드 누플랏 등을 한 건물에 모았다.

대형 설치미술 작품과 브랜드별 전시 공간을 마련하고 5층에는 디저트 브랜드 누데이크의 티하우스를 운영한다. 안경이나 향수를 구매하려는 고객뿐 아니라 전시를 관람하고 차를 마시려는 방문객까지 끌어들이는 방식이다.

매장에서만 경험할 수 있는 고객 맞춤형 서비스도 늘고 있다.

유니클로는 올해 5월 서울 명동에 대형 플래그십 매장을 선보였다. 고객이 원하는 디자인을 활용해 티셔츠와 토트백을 꾸밀 수 있는 ‘UTme!’ 서비스를 운영한다. 의류 수선과 자수 서비스를 제공하는 ‘리유니클로 스튜디오’도 마련했다.

명동과 중구 일대의 식당, 기업 등 지역 파트너와 협업한 디자인의 상품도 선보였다. 전국 매장에서 동일한 상품을 판매하는 방식에서 벗어나 해당 지역의 특색을 상품에 반영한 것이다.

무신사 스탠다드는 서울숲 매장을 배송 거점으로도 활용한다. 매장에서 12만원 이상 구매한 고객에게 성동구·광진구·동대문구 내 원하는 장소로 상품을 당일 배송하는 서비스를 제공한다.

온라인에서 품절된 상품도 매장 재고를 활용해 구매할 수 있도록 스토어 직배송 서비스를 도입한다. 고객의 구매 편의를 높이면서 온·오프라인 재고 운영의 효율성을 개선하려는 전략이다.

외국인 관광객의 K패션 쇼핑 수요를 겨냥한 매장 경쟁도 치열해지고 있다.

ABC마트는 올해 3월 서울 성수동에 ‘그랜드 스테이지 플래그십 성수’를 열었다. 젊은 소비자와 외국인 관광객을 겨냥해 나이키, 아디다스, 뉴발란스 등 주요 스포츠 브랜드 상품을 한곳에 모았다.

2층은 러닝 전문 브랜드를 중심으로 구성했다. 나이키 신상품을 글로벌 출시 전 선공개하는 등 해당 매장에서만 접할 수 있는 콘텐츠도 마련했다.

무신사 스탠다드 서울숲점 역시 외국인 관광객을 위한 서비스를 강화했다. 무신사 글로벌 스토어에 가입한 외국인 관광객에게 선물을 증정하는 전용 자판기를 설치하고 무료 캐리어 보관과 부가가치세 즉시 환급 서비스를 제공한다.

연말까지 서울숲 일대 식당과 카페, 패션·라이프스타일 편집숍 등 37개 매장이 참여하는 상권 활성화 캠페인 ‘서울숲 체크인’도 진행한다.

온라인 쇼핑이 일상화하면서 오프라인 매장은 가격과 상품 구성만으로 고객을 끌어들이기 어려워졌다. 패션업계가 식음료와 예술, 맞춤 제작 서비스에 투자하는 이유다.

특히 외국인 관광객이 많이 찾는 성수와 명동에서는 쇼핑뿐 아니라 한국의 문화와 일상을 경험하려는 수요까지 공략하고 있다. 패션 브랜드 간 경쟁이 상품 판매를 넘어 매장 방문 자체를 하나의 관광 콘텐츠로 만드는 방향으로 확대되고 있다.

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