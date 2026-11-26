SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

가수 겸 방송인 딘딘이 어머니의 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’) 하차 당시 속상했던 심경을 털어놨다.

지난 25일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 딘딘은 어머니의 ‘미우새’ 하차와 관련한 비하인드 스토리를 공개했다. 그는 “처음 말하는 건데 개편 소식을 내가 먼저 들었다”며 “라디오를 하러 갔는데 CP님이 만나자고 하더니 어머니가 하차해야 할 것 같다고 말씀하시더라”고 당시 상황을 전했다.

이어 “엄마가 1년 넘게 ‘미우새’를 하면서 얼마나 행복해하셨는지 알고 있었기 때문에 마음이 너무 아팠다. 눈물이 날 것 같았다”고 털어놨다.

딘딘은 어머니의 하차 배경에 대해서도 설명했다. 자신이 바쁜 스케줄 탓에 프로그램에 자주 출연하지 못하면서 어머니 역시 방송에서 할 이야기가 많지 않았던 것 같다는 것.

그는 “제가 스케줄이 안 돼서 ‘미우새’에 많이 출연하지 못했다. 제가 안 나가니까 어머니도 할 말씀이 없으셨던 것 같다”고 말했다.

문제는 어머니에게 아직 하차 소식이 전해지지 않았다는 점이었다. 녹화가 끝날 때마다 평소처럼 즐겁게 후기를 전하는 어머니를 보며 딘딘은 더욱 마음이 쓰였다고.

결국 함께 식사하는 자리에서 조심스럽게 하차 소식을 전했다. 다행히 어머니는 “네가 나오지 않는 곳에 엄마가 나오는 건 아닌 것 같다”며 담담하게 받아들였다고 한다.

다만 방송에 대한 관심은 여전했다. 딘딘은 “하차하신 뒤에도 ‘미우새’를 보면서 시청률을 확인하시더라”고 밝혀 웃음을 안겼다.

어머니의 새로운 근황도 전했다. 딘딘은 “엄마가 이지혜 누나 유튜브 채널에 단독 게스트로 나가셨는데 방송을 뒤집어 놓으셨다”며 “그 이후로 단독 출연 섭외가 엄청 들어오고 있다”고 말했다.

이어 “‘미우새’ 하차 후 새로운 길을 찾아 행복하게 지내고 계신다”며 어머니의 달라진 일상을 전했다. 방송을 통해 아들의 어머니를 넘어 자신만의 매력을 보여주며 새로운 활동을 이어가고 있다는 설명이다.

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