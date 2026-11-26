제로 콜라와 저당 아이스크림에서 시작된 저당 열풍이 밥상으로 옮겨가고 있다. 단팥죽과 쇠고기장조림은 물론 도시락, 김밥, 불고기 양념까지 당류 함량을 낮춘 제품이 잇달아 나오고 있다.

본아이에프 제공

별도로 식단을 관리하지 않더라도 평소 먹는 음식에서 당 섭취를 줄이려는 소비자가 늘면서 식품·외식업계의 저당 제품 개발 경쟁도 한층 치열해지는 모습이다.

26일 한국농수산식품유통공사(aT)와 시장조사기관 유로모니터에 따르면, 국내 저당 식품 시장 규모는 2022년 3010억원에서 지난해 4120억원으로 3년 새 36.9% 증가했다.

과거에는 음료와 디저트가 저당 시장의 중심이었다면 최근에는 주식과 반찬, 조리용 양념까지 제품군이 넓어지고 있다. 매일 먹는 음식인 만큼 반복 구매 수요를 확보할 수 있다는 점에서 업계도 주목하고 있다.

본아이에프는 한식 브랜드 본죽·본죽&비빔밥을 통해 저당 메뉴를 확대하고 있다.

지난달 27일 새로운 건강식 기준인 ‘정담’을 도입하고 저당 단호박죽과 저당 단팥죽을 출시했다. 기존 인기 반찬인 쇠고기장조림도 ‘든든한끼 저당 본쇠고기장조림’으로 선보였다.

단호박과 팥 본연의 맛을 살리면서 당류 섭취 부담을 낮춘 것이 특징이다. 주메뉴뿐 아니라 함께 먹는 반찬까지 저당 제품으로 구성할 수 있도록 했다.

회사 측에 따르면 저당 단호박죽과 저당 단팥죽은 출시 직후 기존 제품과 비슷한 수준의 판매량을 기록하고 있다.

건강을 고려한 일반 식사 메뉴의 반응도 좋다. 같은 날 출시한 버섯산나물된장비빔밥은 4주 만에 5만 그릇이 팔렸다.

CJ제일제당은 간식 위주였던 영양관리 브랜드 ‘밸런스밀’을 식사 영역으로 확장하고 있다.

지난 9월 출시한 밸런스밀 저당 도시락은 숯불치킨, 버터커리, 크레이지핫 등 3종이다. 현미와 흑미, 귀리를 활용한 통곡물밥에 닭가슴살을 담았다. 제품당 단백질 함량은 20g 이상이다.

실온 보관이 가능하고 전자레인지로 조리할 수 있어 별도로 식단을 준비하기 어려운 직장인 등을 겨냥했다.

편의점도 저당 간편식 시장에 뛰어들었다. CU는 지난 7월 서울시와 손잡고 저당·고단백 콘셉트의 ‘서울마이소울 건강 간편식’ 5종을 출시했다.

5600원짜리 저당고단백 닭가슴살 도시락의 당류 함량은 1g, 단백질은 37g이다. 병아리콩밥에 저당 바비큐소스를 활용한 닭가슴살과 두부구이 등을 담았다.

1900원짜리 저당 불고기비빔 빅삼각김밥의 당류 함량은 2g이다. 소비자들이 평소 편의점에서 즐겨 먹는 메뉴에도 저당 제품을 도입한 것이다.

삼립의 샐러드 브랜드 피그인더가든은 이달 13일 저당 프레쉬포케 2종을 출시했다.

곡물밥과 불고기, 표고버섯, 단호박 등을 담은 바싹불고기 샐러드에는 저당 랜치 드레싱을, 직화치킨샐러드에는 저당 갈릭페퍼 드레싱을 적용했다. 채소 위주의 샐러드를 넘어 고기와 곡물을 함께 먹는 식사형 제품에도 저당을 접목했다.

완제품뿐 아니라 집에서 요리할 때 사용하는 양념과 소스 시장에서도 저당 경쟁이 본격화하고 있다.

대상 청정원은 이달 18일 저당 소갈비양념과 저당 소불고기양념을 출시했다.

자체 생산한 대체감미료 알룰로스를 사용한 두 제품의 100g당 당류 함량은 4g, 열량은 30㎉다. 올해 상반기 시장점유율 상위 5개 유사 제품의 표준값과 비교해 당류는 87%, 열량은 80% 낮췄다.

앞서 청정원이 선보인 로우태그(LOWTAG) 저당 소스와 드레싱은 지난해 6월 출시 이후 약 1년 만에 누적 판매량 300만개, 누적 매출 100억원을 넘어섰다.

샘표도 이달 16일 ‘새미네부엌 저당 유자폰즈소스’를 내놨다. 100g당 당류는 1g, 열량은 20㎉다. 지난해 소매점 판매액 상위 3개 유자폰즈소스 제품과 비교해 당류 함량을 91% 낮췄다.

샤부샤부와 채소찜, 생선구이 등 가정에서 자주 먹는 음식에 곁들일 수 있도록 했다.

삼립 피그인더가든 역시 지난 3월 출시한 저당 소스와 드레싱 제품이 7개월 만에 누적 판매량 30만개를 돌파했다.

간편식에 저당 소스를 적용하는 데 그치지 않고 소스 자체를 별도 상품으로 판매하며 가정 내 조리 수요까지 확보하려는 전략이다.

식품의약품안전처에 따르면 저당 표시 기준은 식품 100g당 당류 5g 미만 또는 100㎖당 2.5g 미만이다.

쌀과 밀가루를 주재료로 사용하는 죽이나 김밥, 도시락은 당류 함량을 낮추더라도 탄수화물 함량이 높을 수 있다. 혈당이나 체중을 관리하는 소비자라면 당류뿐 아니라 총탄수화물과 열량, 실제 섭취량도 함께 확인할 필요가 있다.

업계의 저당 경쟁은 앞으로 맛과 가격에서도 차별화가 이뤄질 것으로 보인다. 음료나 간식과 달리 식사류는 매일 반복해서 구매하는 품목인 만큼 기존 제품을 대신할 수 있을 정도의 맛과 가격 경쟁력을 갖추는 것이 관건이다.

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