미국이 제조업 부문의 구조적 과잉생산을 이유로 한국산 제품에 대해 무역법 제301조 조사결과 기존 관세를 포함해 총 15%의 관세율을 제시했다. “선방 이상의 선방”(김정관 산업통상부 장관)이라는 것이 한국 정부의 평가다. 향후 협의 결과에 따라 일본이나 유럽연합(EU)보다 높은 최대 25%까지 인상할 가능성이 있는 것이 변수다.

사진=게티이미지뱅크

미국 무역대표부(USTR)는 25일(현지시간) 한국과 중국, 일본, EU 등 16개 경제권을 대상으로 실시한 제조업 부문의 구조적 과잉생산 관련 무역법 제301조 조사 결과를 발표했다. 지난 3월11일 조사에 착수한 지 약 8개월 만이다.

USTR은 조사 대상 가운데 노르웨이와 멕시코를 제외한 14개 경제권에 대해 기존 관세 수준과 양자 협의 결과, 무역합의 내용, 무역수지 등을 종합적으로 고려해 관세율을 제시했다. 한국과 일본, EU에는 각각 15%, 중국에는 20%의 관세율을 제안했다. 한국의 경우 최혜국대우(MFN) 관세와 기존 301조 관세를 합산한 세율로, 기존 관세에 15%를 추가로 부과하는 것은 아니다. USTR은 향후 협의 결과나 상대국의 약속이 만족스럽지 않을 경우 한국에 대한 관세율을 25%까지 높일 수 있다고 명시했다. 일본과 EU는 20%, 대만은 25%, 중국은 40%까지 상향될 가능성이 있다.

정부는 이번 조사 과정에서 한국 제조업이 미국 공급망과 긴밀하게 연계돼 있다는 점과 글로벌 과잉생산에 대한 대응 노력 등을 강조하며 한국이 구조적 과잉생산에 해당하지 않는다는 입장을 전달해 왔다. 산업통상부는 이번 발표에 앞서 진행한 사전 협의에서도 미국 측이 최종 관세율 결정 시 한미 관세합의 결과를 존중하겠다는 의사를 재확인했다고 밝혔다.

김 장관은 USTR 발표 전인 25일 출입기자단 간담회에서 “최종적으로 15%를 유지할 수 있다면 선방 이상의 선방이라고 생각한다”고 밝혔다. 김 장관은 대미 무역흑자가 지난해보다 두 배 이상 늘어난 상황을 언급하며 대미 투자 프레임워크 없이 이를 맞닥뜨렸다면 상상하기 어려울 정도의 부담이 됐을 것이라고 설명했다. 반도체 수출 급증은 미국 내 강력한 수요에 따른 것으로, 반도체를 제외한 대미 무역흑자는 지난해와 비슷한 수준이라는 게 김 장관의 설명이다.

디지털 분야의 무역법 301조 적용 가능성도 여전히 부담이다. 김 장관은 미국 측으로부터 관련 내용을 전달받은 것은 없다면서도 미국 내 일부의 강경한 입장을 고려해 긴장감을 갖고 대응하고 있다고 밝혔다.

이번에 발표된 관세율은 실제 적용세율이 아닌 의견수렴을 위한 제안세율이다. 내년 1월5일까지 서면의견 접수와 같은 달 25일 공청회 등을 거쳐 최종 세율과 관세 부과 여부가 결정될 전망이다. 산업부는 관계부처 및 업계와 공동 대응에 나서는 한편 미국 측과 긴밀히 소통하며 기존 한미 관세합의에 따른 이익균형을 유지한다는 방침이다.

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