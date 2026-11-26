수학에 대한 호불호와 상관없이 누구나 일상에서 사용하는 최소한의 수학이 있다. 바로 계산이다. 오늘날 계산은 암산의 범위를 넘어서면 계산기로 처리하면 된다. 그럼 계산기가 없던 시절에는 어떻게 했을까?

우리 조상들이 바로 답을 준다. 오늘날의 계산기 역할을 담당했던 산대라는 도구이다. 산대는 주머니 또는 통에 담긴 긴 막대로서 이젠 박물관에 가야 볼 수 있다. 수를 나타내거나 계산을 위해 중국에서 만들어진 도구로, 삼국 시대에 한반도에 전해진 이후 개화기까지도 상용된 것으로 전해지는 유구한 역사적 유물이다.

산대. 국립민속박물관

그러나 산대는 조선 수학 연구에서 단순한 계산기 이상의 위상을 차지하고 있었다. 二千二十六과 같이 한자어로 표기한 수 이름을 계산을 위한 숫자 기호로 나타내는 역할과 더불어, 이를 이용하여 가감승제를 수행한 것이 계산 도구로서의 역할이다. 나아가 조선 수학책에서 무려 10차식까지 등장하는 고차식을 나타내고 그 식을 푸는 방법인 천원술(天元術) 역시 산대의 역할이었다. 산대로 수를 나타내는 원리도 오늘날의 십진위치적 기수법과 동일하여, 본질적으로 수학 연구에 매우 친화적인 구조를 지니고 있다.

일반 백성은 고차식을 이용한 계산은 아니지만 일상생활 속 계산을 위해 구구단을 외워 부르며 산대를 조작했을 것으로 추측된다. 그래서 산대로 수를 배열하는 방법을 쉽게 암기하여 이용하도록 노래로 만들어 불렀다. 산대를 자릿값에 따라 가로세로 방향으로 놓는다는 의미에서 종횡가(縱橫歌) 또는 싸서 다니던 보자기를 펼쳐놓고 계산한다는 의미에서 포산결(布算訣)이라고도 불리는 구결이다. 이 노래의 마지막 구절에는 산대 놓는 방법을 정확히 이해하면 산학을 배울 자격을 갖춘 것으로 선언하고 있다. 산대의 사용은 수학 공부를 위한 필수 조건이었던 것이다.

홍정하 ‘구일집’에 실린 10차 방정식. 서울대학교 규장각한국학연구원

이러한 산대로 하는 계산이 서양인들의 눈에는 어떻게 보였을까? 17세기 제주에 표류하여 13년 이상 조선에서 억류 생활을 했던 네덜란드 상인 하멜은 자신이 보고 경험한 조선의 생활상을 <하멜표류기(1668)>에 담았다. 서양인의 관점에서 직접 경험하고 관찰한 최초의 기록에 해당하는 이 책에는 산대로 하는 계산에 대한 묘사가 들어있다. ‘그들의 수법은 마치 우리가 계산기로 하는 것과 같이 조그만 긴 산대를 가지로 계산한다’라고.

19세기 러시아 장교의 조선 방문기에도 산대로 계산하는 조선인의 모습이 묘사되어 있다. ‘나의 통역을 담당하였던 조선인은 매일 아침 자신의 수입을 계산하였는데, 거의 언제나 흥분한 채로 냉정을 되찾을 때까지 자신의 아리아를 크게 불러 대곤 했다. 조선의 계산법은 매우 독특했다. … 계산을 쉽게 하려고 막대기를 이용하기도 하였다.’ 이 막대기가 바로 산대이다.

최석정, ‘구수략’에 실린 주산. 서울대학교 규장각한국학연구원

그런데 정작 발생지인 중국에서는 왜 사라졌을까? 산대는 갖고 다니다가 펼쳐서 하는 계산이다 보니 계산 도중에 한 번 헝클어지면 복구가 어렵다. 그래서 상업수학이 발달한 명나라 시기에 산대는 동일한 구조를 갖는 알로 변형되었고, 그것이 우리의 이전 세대까지 잘 사용했던 주판이다. 고정된 틀에 작은 알을 움직여 계산하므로 훨씬 안정적으로 빨리 할 수 있게 되었을 것이다. 그러나 주판은 계산 도구이고 그것을 이용한 계산이 주산(珠算)이다. 각 항의 계수를 산대로 나타내어 방정식을 푸는 고차식 풀이는 더 이상 할 수 없게 되었다. 그래서 이후 중국 수학은 정체기를 맞게 되었고, 이와 반대로 산대를 계속 사용한 조선의 수학은 꾸준히 발전하게 된다.

계산패. 서양의 네이피어 막대와 같은 원리로 곱셉에 사용했다. 국립민속박물관

조선에서 산대의 사용을 높이 평가하는 기록은 여러 문헌에서 발견된다. 숙종 대 영의정까지 지낸 최석정은 1700년경 집필한 수학책 <구수략>에서 다음과 같이 주산을 산대보다 못한 것으로 평가하였다.

이 방법을 살펴보면 산대를 내려놓는 것이 번잡하여 수를 취한다. 형세가 산대에 미치지 못하고 요원하다. 따라서 근세 중국의 관사는 모두 주산을 거리낌없이 사용했지만 산대를 폐하는 것은 깨달음이 부족하기 때문이다.

또한 1713년에 북극성의 위도 측정을 위해 조선을 찾은 청나라 사력 하국주와 조선 산원 홍정하의 수학 담화는 수학사의 흥미로운 장면을 생생하게 전해준다. 이 장면을 홍정하가 자신의 수학책 <구일집>에서 구체적으로 묘사했기 때문에 가능한 일인데, 양측은 서로 수학 문답을 오가다가 하국주가 조선의 젊은 수학자들의 수학적 역량에 놀라고 그 와중에 산대의 성능에 주목하면서 몇 개를 얻어가는 것으로 묘사되어 있다. <구일집>의 맨 마지막 부분이고 중국에서 건너온 산대가 K-계산기로서 역수출되는 장면이 다음과 같이 생생하게 그려진다.

내(홍정하)가 산대를 놓아 계산하고 있을 때 사력이 말하였다. ‘중국에는 이와 같은 산대가 없으니 얻어 중국에 가져가 자랑할 만하지 않겠는가?’ 내가 그 자리에서 산대를 주니, 그중에서 40개를 골라서 가져갔다.

이는 단순히 자국 중심적 차원의 생각이 아니다. 산대는 수와 식을 표현하고 계산하기 위해 사용된 조선 수학의 핵심 도구였다. 주산의 간편함을 좇지 않은 산대의 지속적인 사용은 조선의 수학 발달에 기여하였다. 조선 수학은 산대의 장점을 통찰하고 꾸준히 사용하여 수학 발달의 정점을 누릴 수 있었던 것이 아닐까? 오늘날 AI 기술 변화의 시대에 편의성을 추구하여 재빨리 취사선택하며 세상을 좇아가는 데 급급한 모습을 한 번쯤 돌아볼 기회를 준다.

장혜원 서울대 수학교육과 교수

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