인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사임과 복귀 과정에서 불거진 지배구조 문제와 대중국 수출통제 위반 의혹으로 국제 신용평가사로부터 신용등급 강등 경고를 받았다.

지난 24일 서울 강남구 엔비디아 코리아. 뉴스1

S&P 글로벌 레이팅스는 25일(현지시간) 엔비디아의 장기 기업 신용등급과 선순위 무담보 채권 신용등급인 ‘AA’를 부정적 관찰 대상에 올렸다고 밝혔다.

당장 신용등급을 낮추지는 않겠지만 단기간 내 등급의 하향 조정 가능성이 있다고 보고 집중 검토에 들어갔다는 의미다.

AA는 S&P 신용등급 체계에서 세 번째로 높은 등급으로, 재무적 의무를 이행할 능력이 매우 강한 기업에 부여된다.

엔비디아 외에도 아마존과 버크셔 해서웨이, 월마트 등이 AA 등급을 받고 있으며 코스트코도 지난해 AA로 상향된 뒤 해당 등급을 유지했다.

S&P는 최근 사건들이 엔비디아의 경영·지배구조 체계에 취약점을 드러냈다고 지적했다.

특히 일부 이사의 장기 재임에 따른 독립성 훼손 가능성과 경영진 승계 계획 부재, 최고경영자 개인 의존 위험을 문제로 꼽았다.

중국 사업과 관련해서도 지정학적 위험 관리와 내부통제에 의문을 제기했다.

다만, S&P는 엔비디아의 평판이나 향후 사업 전망이 훼손됐다는 추가 판단이 없는 한 등급 하향 폭은 AA에서 AA-로 한 단계에 그칠 것으로 예상했다.

AA 범주 내에서 하단인 ‘AA-’ 등급은 여전히 매우 높은 신용도를 유지한다는 의미다.

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