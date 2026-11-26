술을 마신 채 차량을 몰다 청소차를 들이받는 사고를 낸 혐의를 받는 배우 고경표가 지난 23일 서울 마포구 마포경찰서에 출석하고 있다. 뉴스1 제공

음주운전 사고로 활동을 중단한 배우 고경표의 과거 대리운전 이용 일화가 뒤늦게 공개돼 화제를 모으고 있다.

지난 25일 한 누리꾼은 자신의 SNS를 통해 과거 대리운전 기사로 일하던 시절 고경표를 손님으로 만났던 일화를 공개했다.

해당 누리꾼은 고경표와 함께 촬영한 사진과 5만원권 지폐 사진을 올리며 “한참 대리하던 시절 경표 형을 만났었다. 대리비도 한 5만원 나왔을 텐데 팁도 5만원 주셨다”고 회상했다.

이어 게시물 말미에 “음주운전 하지 마 제발”이라는 문구를 덧붙여 눈길을 끌었다.

해당 사연이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산하자 누리꾼들의 반응도 엇갈렸다. 과거 대리운전 기사를 배려했던 모습과 이번 음주운전 사고를 비교하며 안타까움을 드러내는 의견이 있는가 하면, 과거의 미담이 현재 잘못에 대한 면죄부가 될 수는 없다는 지적도 나왔다.

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 상태로 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차를 들이받은 혐의를 받고 있다. 당시 고경표의 혈중알코올농도는 0.150%로, 면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수치였다. 이 사고로 청소차에 타고 있던 60대 직원이 경상을 입었다.

고경표는 사고 이후 SNS에 사과문을 올리고 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔다. 이후 출연 중이거나 공개를 앞둔 예능 프로그램에서도 그의 출연 분량이 축소 또는 편집됐으며, 예정됐던 팬미팅 역시 취소됐다.

지난 23일에는 서울 마포경찰서에 도로교통법상 음주운전 혐의 피의자 신분으로 출석해 약 1시간 40분 동안 조사를 받았다.

당시 취재진 앞에 선 고경표는 “많이 마신 걸로 기억한다”며 자신의 잘못에 대해 소명할 생각이라고 밝혔다. 이어 출연 프로그램 제작진에게 전할 말을 묻는 질문에는 “저를 믿어주셨을 뿐인데 제가 되돌릴 수 없는 무책임한 모습으로 정말 죄송하다”며 고개를 숙였다.

대리운전 기사를 부르지 않은 이유에 대해서는 “경찰 조사 때 말씀드리겠다”며 말을 아꼈다. 사고로 다친 피해자에 대해서는 직접 만나 사죄했다고 전했다.

한편 경찰은 고경표의 음주운전 혐의와 함께 교통사고처리 특례법상 치상 혐의 적용 여부도 검토하고 있다.

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