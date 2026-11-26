태양 중심에서 만들어진 빛이 지구에 도달하기까지 길게는 17만 년이 걸린다. 우리 몸을 이루는 탄소와 산소, 혈액 속 철분도 오래전 별의 내부에서 만들어졌다. 인간은 별의 먼지에서 태어났다는 말이 단순한 시적 표현이 아니라 과학적 사실인 셈이다.

‘세상의 모든 지식 1. 우주, 138억 년의 고독’은 빅뱅에서 시작해 별과 은하, 태양계와 지구의 탄생까지 138억 년 우주의 역사를 한 권에 담았다. 저자는 신화와 종교, 철학과 과학을 넘나들며 우주의 기원과 작동 원리를 흥미진진하게 풀어낸다.

세상의 모든지식 1. 우주, 138억 년의 고독

김종서/무블출판사/2만5000원

빅뱅은 흔히 거대한 폭발로 알려졌지만, 실제로는 공간 자체가 팽창하기 시작한 사건이다. 태초의 쿼크 역시 사라진 것이 아니라 지금도 우리 몸속에 존재한다. 양성자와 중성자라는 집 안에 자리 잡고 있을 뿐이다. 블랙홀의 사건의 지평선은 빛조차 빠져나올 수 없는 우주 폭포에 비유하고, 상대성이론과 양자역학 같은 난해한 개념도 식빵과 맥주병, 택배 상자 등 일상의 소재를 활용해 설명한다.

갓 태어난 지구의 하루는 5~6시간에 불과했다는 사실도 흥미롭다. 달의 중력 작용으로 지구의 자전 속도가 느려지면서 지금과 같은 하루가 만들어졌다. 우리가 당연하게 누리는 평범한 하루조차 우주의 오랜 변화가 빚어낸 결과이다.

책이 전하는 메시지는 분명하다. 인간은 138억 년 동안 수많은 우연과 변화가 겹쳐 탄생한 존재다. 우주에서 인간의 삶은 찰나에 불과하지만, 자신의 존재를 묻고 사랑과 지식, 생각의 흔적을 남긴다는 점에서 결코 하찮지 않다. 저자는 카뮈의 시시포스와 고대 ‘길가메시 서사시’를 통해 무심한 우주에서 어떻게 살아야 하는지 질문을 던진다. 우주는 영원을 주지 않았지만, 대신 단 한 번뿐인 오늘과 함께 살아갈 사람들을 주었다는 것이다. 이번 책은 우주·생명·인간 3부작의 첫 권으로, 후속작 ‘생명’과 ‘인간’도 선보일 예정이다. 우주의 역사를 이해하는 일이 결국 자기 삶의 의미를 돌아보는 일임을 일깨우는 책이다.

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