유튜브 채널 ‘가족같은 브아걸’ 화면 캡처

그룹 브라운아이드걸스 가인이 긴 공백기 동안 느꼈던 솔직한 심경을 털어놨다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘가족같은 브아걸’에는 ‘7년 만에 해동된 브아걸 완전체, 제아네에서 모이다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 제아, 나르샤, 미료, 가인까지 브라운아이드걸스 네 멤버가 오랜만에 완전체로 모여 근황을 나누는 모습이 담겼다. 2019년 이후 약 7년 만에 함께 카메라 앞에 선 멤버들은 반가운 분위기 속에서 유쾌한 대화를 이어갔다.

특히 오랜만에 공식 촬영에 나선 가인의 모습이 눈길을 끌었다. 다른 멤버들과 달리 짙은 스모키 메이크업을 하고 등장한 그는 멤버들의 장난 섞인 질문에 그 이유를 설명했다.

가인은 “원래 편하게 오려고 했는데 오랜만에 나오니까 나인지 모를까 봐 꾸미고 왔다”며 “사람들이 나를 다 잊었을까 봐. 잊을 수도 있고 모르는 사람도 있지 않나”라고 말했다.

이어 지난 공백기를 떠올리며 그동안 숨겨왔던 속마음을 꺼냈다. 가인은 “4년을 쉬었는데 연예인이 너무 하고 싶었다. 진짜로”라며 “4년 동안 쉬면서 사람들이 나를 알아봤으면 좋겠고, 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠다는 마음으로 살았다”고 고백했다.

과거 활발하게 활동하던 시절과는 달라진 마음도 전했다. 그는 “예전에 우리가 엄청 열심히 활동할 때는 사람 많은 곳에서 자유롭게 돌아다니고 싶다는 게 소원이었다”며 “막상 쉬어보니 사람들이 나를 알아봐 주는 게 그리웠다”고 털어놨다.

한편 가인은 2019년 프로포폴 불법 투약 혐의와 관련해 2021년 벌금 100만 원의 약식명령을 받은 뒤 활동을 중단하고 자숙의 시간을 가졌다. 이후 2024년 6월 라디오 프로그램 출연 등을 통해 조심스럽게 대중과 다시 만났으며, 지난해 12월에는 조권과 리메이크 듀엣곡 ‘우리 사랑하게 됐어요(2025)’를 발표했다.

2006년 데뷔한 브라운아이드걸스는 ‘Abracadabra’, ‘Sign’, ‘Sixth Sense’, ‘Kill Bill’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 데뷔 20주년을 맞은 올해 네 멤버가 완전체로 유튜브 활동에 나서면서 향후 행보에도 관심이 쏠리고 있다.

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