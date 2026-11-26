혈압약과 이뇨제를 함께 먹는 사람이 이부프로펜 같은 소염진통제까지 먹으면 급성 신장 손상 위험이 커진다. 세 약을 같이 쓰기 시작한 뒤 한 달 동안 위험이 가장 높다. 올해 3월 일본에서는 위험의 상당 부분이 이뇨제와 소염진통제 조합에서 나온다는 분석이 나왔다.

혈압계 옆에 약통과 알약이 놓여 있다. 혈압약을 먹는 사람은 진통제나 감기약을 살 때 성분부터 확인해야 한다. pexels

의학계는 이 조합을 ‘트리플 와미(triple whammy)’라고 부른다. 고혈압이나 심부전으로 약을 먹던 환자가 허리나 무릎이 아파 진통제를 더 먹으면 이렇게 된다. 흔한 일이다.

◆48만명 분석…첫 30일 위험 1.82배

캐나다 맥길대 연구진은 영국 1차 의료기관 자료에서 항고혈압제를 처방받은 48만7372명을 평균 5.9년 추적해 국제학술지 BMJ에 발표했다. 추적 기간에 급성 신장 손상은 2215건 생겼다.

위험이 커진 건 ACE 억제제나 안지오텐신 수용체 차단제(ARB) 계열 혈압약, 이뇨제, 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)를 함께 쓴 경우였다.

급성 신장 손상 발생률은 소염진통제를 쓰지 않은 경우보다 31% 높았다. 세 약을 같이 쓰기 시작한 첫 30일에는 82% 높았다. 혈압약이나 이뇨제 중 하나에 소염진통제만 더한 경우에는 위험이 뚜렷하게 늘지 않았다.

세 약은 콩팥에 각기 다르게 작용한다. ACE 억제제와 ARB는 사구체에서 혈액이 빠져나가는 쪽 혈관을 넓혀 여과 압력을 낮춘다. 이뇨제는 몸속 수분과 나트륨을 빼 혈액량을 줄인다. 소염진통제는 혈액이 들어오는 쪽 혈관을 넓히는 물질(프로스타글란딘)을 막는다. 세 작용이 겹치면 콩팥으로 가는 혈류와 여과 압력이 한꺼번에 떨어진다.

◆9만명 분석…“위험은 주로 이뇨제·소염진통제 조합에서”

교토대병원 연구진은 올해 3월 7일 국제학술지 ‘약학 헬스케어 과학 저널(Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences)’에 일본 건강보험 청구자료 분석 결과를 공개했다. 2014년 4월부터 2024년 1월까지 급성 신장 손상을 겪고 연구 대상 약을 하나 이상 처방받은 환자 9만2880명이 대상이다. 나이 중앙값은 79세였다.

연구진은 같은 환자 안에서 약을 먹은 기간과 먹지 않은 기간을 비교했다. 체질이나 생활습관처럼 사람마다 다른 요인의 영향을 줄이는 방법이다.

세 약을 모두 쓴 기간과 이뇨제·소염진통제만 쓴 기간의 발생률 차이는 통계적으로 유의하지 않았다. 발생률비는 1.01(95% 신뢰구간 0.86~1.19)이었다.

연구진은 트리플 와미 위험이 혈압약보다 이뇨제와 소염진통제를 함께 쓰는 데서 주로 나온다고 결론 내렸다. 이뇨제는 가짓수가 늘수록 위험이 커졌고, 푸로세미드 같은 루프 이뇨제가 가장 위험했다.

이뇨제만 쓴 기간에도 위험은 약을 쓰지 않은 기간의 9.89배였다. 소염진통제만 쓴 기간은 3.32배였다. 두 연구는 대상과 비교 기준이 달라 수치를 직접 대조하기 어렵다. 영국 연구는 항고혈압제 사용자 전체를 추적해 약 조합별 위험을 비교했고, 일본 연구는 급성 신장 손상 환자만 대상으로 같은 환자의 복용 기간과 비복용 기간을 비교했다.

호주와 뉴질랜드 규제당국은 세 약을 함께 쓰지 말라고 권고한다. 일본 후생노동성은 고령자 의약품 적정사용 지침에서 ACE 억제제·ARB 등 레닌·안지오텐신계 억제제와 이뇨제, 소염진통제를 함께 쓰면 신장 기능 저하와 저나트륨혈증 위험이 커져 가급적 병용을 피하라고 권고했다.

◆발병까지 중앙값 8일…“첫 2주 살펴야”

급성 신장 손상은 몇 시간에서 며칠 사이에 콩팥 기능이 빠르게 떨어지는 상태다. 소변이 줄고 몸이 붓거나 심하게 피곤하고 메스꺼울 수 있다. 초기에는 아무 증상이 없기도 하다.

발병은 빠르다. 시가의대병원과 교토대병원 연구진이 2022년 일본 부작용 보고 데이터베이스를 분석한 결과, 세 약을 함께 쓰다 급성 신장 손상이 보고된 사례에서 복용 시작부터 발병까지 걸린 기간의 중앙값은 8일이었다. 연구진은 첫 2주 동안 급성 신장 손상이 생기는지 살펴야 한다고 권고했다.

구토나 설사가 이어지거나 고열로 탈수가 생기면 더 위험하다. 콩팥으로 가는 혈액이 이미 줄어든 상태에서 약의 영향이 더해지기 때문이다. 만성콩팥병 환자, 고령자, 심부전 환자도 위험이 크다.

◆감기약·몸살약에도 소염진통제 들었을 수 있어

소염진통제는 처방전 없이 약국에서 살 수 있다. 이부프로펜, 덱시부프로펜, 나프록센이 대표적이다. 일부 종합감기약과 몸살약에도 들어 있다. 감기약과 진통제를 따로 사 먹으면 같은 계열 성분을 겹쳐 먹게 될 수 있다.

식품의약품안전처의 일반의약품 ‘건일이부프로펜연질캡슐400밀리그램’ 허가사항에는 ACE 억제제나 푸로세미드·티아지드계 이뇨제를 먹는 사람은 복용 전 의사·치과의사·약사와 상의하라고 적혀 있다.

병원과 약국은 의약품안전사용서비스(DUR)로 처방·조제 단계에서 병용 금기와 성분 중복을 걸러낸다. 약국에서 일반의약품을 직접 고를 때는 이 확인을 거치지 않기 쉽다. 혈압약이나 이뇨제를 먹고 있다면 약사에게 약 봉투나 약 이름을 보여주는 게 가장 확실하다.

◆진통제 필요하면 성분·용량부터 확인

진통제를 모두 피할 필요는 없다. 아세트아미노펜 계열은 권장 용량 안에서 쓰면 콩팥 부담이 비교적 적다. 간질환이 있거나 종합감기약에 아세트아미노펜이 이미 들어 있다면 용량을 넘기지 않게 주의해야 한다. 겔이나 파스처럼 바르는 소염진통제는 먹는 약보다 몸에 흡수되는 양이 적다.

세 약을 이미 며칠째 함께 먹고 있다면 계속 먹어도 되는지 의사나 약사에게 물어야 한다. 만성콩팥병이 있거나 탈수가 겹쳤다면 증상이 없어도 신장 기능 검사가 필요한지 상담하는 게 좋다.

이부프로펜 같은 소염진통제는 일부 종합감기약에도 들어 있다. 혈압약이나 이뇨제를 먹고 있다면 약사에게 먼저 알려야 한다. 생성형 AI로 제작한 이미지

급성 신장 손상은 혈액검사로 크레아티닌 수치를 확인해 진단한다. 소변이 눈에 띄게 줄거나 몸이 붓고, 심한 무기력감·구토·호흡곤란이 생기면 바로 진료를 받아야 한다.

먹던 혈압약이나 이뇨제를 혼자 판단해 끊어서는 안 된다. 심부전 환자는 이뇨제를 갑자기 끊으면 병이 나빠질 수 있다. 탈수가 심할 때 약을 계속 먹을지도 의료진이 정해야 한다. 진통제는 필요한 만큼, 가장 낮은 용량으로, 가장 짧게 쓰는 게 원칙이다.

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