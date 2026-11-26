그룹 티아라 멤버 효민이 비키니를 입은 사진을 공개해 그의 몸매 관리법에 다시 한번 관심이 쏠리고 있다.

효민은 지난 24일 자신의 소셜미디어(SNS)에 "아기자기한 산장들이 모여있는 하나의 작은 마을 같았던 돌로미티의 두번째 숙소"라는 글과 함께 여행 중 찍은 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 효민은 검은색 비키니를 입고 포즈를 취하고 있다. 데뷔 17년 차라는 말이 무색할 만큼 변함없이 탄탄하고 늘씬한 몸매를 뽐내 팬들의 감탄을 자아냈다.

효민은 평소 "맛있는 거 많이 먹기 위해 운동하는 삶"이라고 밝히며 꾸준한 운동으로 몸매를 관리하고 있다.

러닝머신과 실내 자전거로 유산소 운동을 한 뒤 랫풀다운, 덤벨 운동, 스쿼트 등으로 상·하체 근력을 단련한다.

유산소 운동과 근력 운동을 병행하면 근육량은 유지하면서 체지방을 줄이는 데 도움이 된다. 유산소 운동은 열량 소모와 심폐지구력 향상에 효과적이며, 근력 운동은 근육량을 늘리고 기초대사량이 떨어지는 것을 막아준다.

<뉴시스>

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