전국민주노동조합총연맹(민주노총) 차기 위원장 선거에서 과반 득표자가 나오지 않아 양경수 현 위원장과 엄길용 후보가 결선 투표를 치르게 됐다. 사상 첫 3선에 도전하는 양 후보와 노사정 사회적 대화에 반대하는 엄 후보의 맞대결로, 이번 결선은 민주노총의 향후 사회적 대화 복귀 여부를 좌우할 주요 변수가 될 전망이다.

26일 민주노총에 따르면 지난 19일부터 25일까지 진행된 민주노총 위원장 선거 투표 최종 집계 결과 후보 4명 중 과반 득표자가 나오지 않았다.

이번 선거에는 투표권을 가진 조합원 97만5279명 가운데 64.58%인 62만9822명이 참여했다.

현 위원장인 기호 1번 양경수 후보가 22만7901표를 얻어 가장 앞섰지만 득표율은 36.18%로 과반에 미치지 못했다. 이어 엄길용 후보(19만9449표·31.67%), 김민영 후보(9만573표·14.38%), 최준식 후보(7만9759표·12.66%) 순이었다.

민주노총 규약에 따르면 임원 선거에서 과반 득표자가 없으면 1·2위 득표자가 결선 투표를 치른다. 이에 따라 양 후보와 엄 후보가 결선에 진출했으며, 투표는 다음 달 6∼10일 진행될 예정이다.

선거운동 기간 후보 토론회에서는 민주노총이 경제사회노동위원회(경사노위) 등을 통한 상시 노사정 사회적 대화에 복귀할지를 놓고 양 후보와 나머지 후보들이 뚜렷한 입장차를 보였다.

양 후보는 “사회적 대화 과제를 완수하기 위해서는 다음 선거 출마 필요성이 있다”고 밝혔다. 반면 엄 후보는 노사정 사회적 대화 시도가 “성과 없이 손해만 반복됐다”며 반대 입장을 밝혀 왔다. 정부가 추진하는 초광역특구 특별법도 폐기해야 한다고 주장했다.

결선 결과는 민주노총이 사회적 대화에 복귀할지를 가를 중요한 갈림길이 될 전망이다. 초광역특구 내 노동 특례 도입 여부를 논의하기 위해 추진 중인 ‘원포인트’ 사회적 대화의 향방도 새 지도부 노선에 따라 달라질 것으로 예상된다.

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