나홍진 감독의 '호프'가 올해 청룡영화상 최우수작품상의 영예를 안았다.



이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'은 남녀주연상을 비롯해 4개 부문을 석권했다.

(서울=연합뉴스) 강민지 기자 = 배우 조인성(오른쪽), 음문석이 25일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상 레드카펫 및 포토월 행사에 참석하고 있다. 2026.11.25 mjkang@yna.co.kr

'호프'는 25일 서울 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상 시상식에서 작품상 수상작으로 호명됐다.



무대에 오른 나 감독은 "정말 위대한 아티스트들과 함께한, 제 평생에 가장 행복하고 기억에 남을 시간일 것 같다"며 "함께 하게 돼서 진심으로 영광이었다"며 배우와 스태프에게 공을 돌렸다.



올해 최다인 10개 부문 후보에 올랐던 '호프'는 촬영조명상(홍경표·박정우)까지 2개 부문을 가져갔다.



시상식의 꽃인 남우주연상과 여우주연상은 '가능한 사랑'에서 부부 연기로 호흡을 맞춘 설경구와 전도연에게 돌아갔다.



설경구는 2000년 '박하사탕', 2002년 '공공의 적', 2021년 '자산어보'에 이어 올해 '가능한 사랑'으로 네 번째 남우주연상을 받는 최초의 기록을 세웠다.



설경구는 "이창동 감독님과 작업하는 게 쉽지 않다. 당신들 덕분에 제가 즐겁게 촬영했던 것 같다"며 함께한 전도연·조여정·조인성에게 공을 돌린 뒤, "제가 적은 나이는 아닌데 계속 꿈꾸게 해주셔서 감사드린다"며 이 감독에게도 고마움을 표했다.



전도연은 1999년 '내 마음의 풍금', 2007년 이창동 감독의 '밀양'에 이어 세 번째 청룡영화상 여우주연상을 품에 안았다.



전도연은 무대에 올라 "'밀양'을 찍을 때는 너무 치열한 시간을 보내서 언젠가 감독님과 작품을 하게 되면 '즐겁게 해야지'라는 마음을 가졌다"며 "19년 만에 감독님과 작품을 하게 됐는데 '잘해야지', '열심히 해야지'보다 '매 순간을 즐기자', '숨 쉬는 순간조차도 즐기자'란 마음으로 즐겁게 했다. 이 상을 '가능한 사랑' 팀과 나누겠다"고 말했다.



'가능한 사랑'은 여우조연상(조여정)과 각본상(이창동·오정미)도 가져갔다.



울먹이며 무대에 오른 조여정은 "연기가 저만의 짝사랑이 아니라 저에게도 가능한 사랑이라는 의미로 주신 상으로 알고 앞으로 더 열심히 순수한 마음으로 탐구해가도록 하겠다"고 소감을 말했다.



남우조연상은 '군체'에서 좀비 군단을 지휘하는 악당 서영철 역의 구교환에게 돌아갔다.



감독상은 '세계의 주인'의 윤가은 감독이 받았다. 이주인 역을 맡은 주연 서수빈은 신인여우상을 받아 '세계의 주인'이 두 개의 상을 차지했다.



공로상은 올해 초 별세한 고(故) 안성기가 받았다. 안성기의 차남 안필립씨가 대신 무대에 올라 배우 이정재가 건네는 상을 넘겨받았다.



안필립 씨는 "아버지가 평소 하셨을 말씀을 떠올리며 대신 제가 전해드리겠다"며 "내년이면 영화 데뷔한 지 70년이 된다. 긴 세월 동안 저를 믿고 기억해주시고 한결같이 사랑해주신 여러분께 진심으로 감사드린다"고 대신 소감을 전했다.



신인남우상에는 '왕과 사는 남자'의 박지훈이, 신인감독상은 '경주기행'의 김미조 감독이 이름을 올렸다.



시상식은 배우 한지민·이제훈의 진행 속에서 가수 마크 리의 축하무대로 막을 올렸다. 영화 '와일드 씽'에서 비운의 발라드 가수 최성곤 역으로 인기를 끈 오정세가 영화 속 노래 '니가 좋아'로 축하 무대를 꾸며 큰 호응을 얻었다. 가수 김원준과 김윤아, 걸그룹 아일릿도 무대에 올라 자리를 빛냈다.



다음은 제47회 청룡영화상 수상자·수상작 명단.



▲ 최우수작품상: 호프



▲ 남우주연상: 설경구(가능한 사랑)



▲ 여우주연상: 전도연(가능한 사랑)



▲ 감독상: 윤가은(세계의 주인)



▲ 남우조연상: 구교환(군체)



▲ 여우조연상: 조여정(가능한 사랑)



▲ 각본상: 이창동·오정미(가능한 사랑)



▲ 촬영조명상: 홍경표·박정우(호프)



▲ 편집상: 김상범(굿뉴스)



▲ 기술상: 유상섭·이원행(휴민트)



▲ 음악상: 이민휘(파반느)



▲ 미술상: 한아름(굿뉴스)



▲ 신인감독상: 김미조(경주기행)



▲ 신인남우상: 박지훈(왕과 사는 남자)



▲ 신인여우상: 서수빈(세계의 주인)



▲ 최다관객상: 왕과 사는 남자



▲ 공로상: 고(故) 안성기



▲ 청정원 단편영화상: 홍승기(뭉치)



▲ 청정원 인기스타상: 박지훈, 박지현, 오정세, 신민아

<연합>

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