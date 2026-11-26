대통령의 하루는 곧 국정의 흐름이다. 한마디 발언과 하나의 일정, 작은 결정 하나에도 정부가 향하는 방향이 담긴다. ‘청와대 24시’는 대통령의 말과 대통령실의 움직임을 하루 단위로 정리해 독자들에게 전한다. 하루 동안 있었던 주요 발언과 정책, 현장의 분위기를 핵심만 간결하게 담았다. 오늘의 국정을 가장 빠르고 쉽게 읽는 기록이다.

이재명 대통령은 25일 “우리 선박과 해상수송로 안전 확보를 위한 청해부대의 임무는 넓히되 전쟁불개입 원칙은 분명히 지키겠다”고 재차 밝혔다. 가정폭력 피해자가 처벌을 원하지 않더라도 가해자에게 책임을 물을 수 있도록 법 개정을 추진하겠다는 의지도 피력했다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

①李 “장병들 무사 귀환하도록 살피겠다”

이 대통령은 이날 오후 엑스(X)에 “지난 9월에 말씀드린 것과 같이 전투부대 파견은 물론 전쟁에 관여하거나 개입하는 일은 없다”고 적었다. 이날 청해부대의 임무 구역 확대를 주요 내용으로 하는 파견 연장 수정 동의안이 국회 국방위원회 법안심사소위원회를 통과했다는 내용의 언론 기사도 공유했다. 동의안은 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 하는 청해부대의 임무 구역을 호르무즈해협과 좀 더 가까운 오만 남쪽 해역까지 확대하는 등의 내용을 골자로 한다.

이 대통령은 “기 파견된 청해부대의 활동 시한을 연장하는 이번 기회에 작전 범위를 확장하고 작전역량을 강화하고자 한다”며 “기존 해군 구축함에 해상초계기와 소해 지원 역량을 더하고, 작전지역은 아덴만에서 오만 남방 외해까지로만 확대한다”고 했다.

전쟁불개입 원칙을 다시 한번 강조한 건 진보 진영에서 제기하는 비판을 염두에 둔 것으로 보인다. 조국혁신당 등 진보성향 군소정당은 청해부대의 작전 범위 확대를 두고 미·이란 전쟁에 대한 우회 파병이라며 반발하고 있다.

이 대통령은 “호르무즈해협은 물론 그 인근 해역도 활동범위에서 제외된다”며 “파견 목적은 오직 우리 국민의 안전과 선박 및 해상수송로의 보호에 있다”고 강조했다. 그러면서 “지휘권은 우리 군이 갖고 독자 지휘체계를 유지하며 우리의 판단과 통제에 따라 임무를 수행한다”며 “장병들이 모두 무사히 임무를 수행하고 귀환할 수 있도록 안전 또한 빈틈없이 살피겠다”고 약속했다.

②李대통령 “반인권·내란 범죄 서훈 박탈, 당연한 조치”

이 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 반인권·내란 범죄 가담자의 정부포상 취소와 여성폭력 근절, ‘가짜 구급차’ 단속 강화 등 정부의 정책과 성과를 잇달아 알리며 ‘SNS 정치’를 이어갔다.

이 대통령은 이날 오전부터 엑스에 사회 분야 정책 관련 글을 연달아 게시했다. 0시40분쯤 올린 첫 글에서는 5·18 민주화운동 진압 등 신군부 시기 헌법질서·인권 침해 행위와 관련해 수여된 정부포상이 대거 취소된 것을 두고 “반인권범죄 가담, 내란범죄 수행자들의 서훈 박탈, 만시지탄이나 너무 당연한 조치”라고 밝혔다.

전날 국무회의에서는 5·18 민주화운동 진압과 삼청교육 피해사건 등과 관련해 부적절한 정부포상을 취소하는 내용의 서훈 취소안이 심의·의결됐다. 경찰청에 따르면 취소 대상은 경찰관 102명에게 수여된 정부포상 104점이다. 이 대통령은 “앞으로도 마지막 한 명까지 역사 교정은 쭉 계속될 것”이라고 강조했다.

③李 “여성이 두려움 없이 일상을 살아가는 사회 만들겠다”

이 대통령은 이날 ‘세계 여성폭력 추방의 날’을 맞아 여성이 두려움 없이 살아갈 수 있는 사회를 만들겠다는 의지도 밝혔다. 별도 엑스 글에서 “최근 가정폭력과 스토킹, 교제폭력 등 관계성 범죄가 잇따르고 있다”며 “위험 신호도 있었고, 도움을 요청하는 목소리도 있었음에도 소중한 생명을 지켜내지 못했다”고 지적했다. 이어 “폭력으로부터 피해자를 지켜내지 못하는 일이 반복되어서는 안 된다. 자신의 안전을 지키는 일을 피해자 개인에게 맡겨서도 안 된다”며 피해자의 생명을 지키는 것이 국가의 기본적 책무라고 강조했다.

구체적으로 가정폭력 범죄에 대한 반의사불벌죄 적용을 배제하는 법 개정을 추진하겠다고 밝혔다. 피해자가 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝히더라도 가해자를 처벌할 수 있도록 하겠다는 것이다. 이와 함께 ‘초안전사회’를 만들기 위한 범정부 종합대책도 조만간 발표하겠다고 예고했다. 이 대통령은 “여성이 두려움 없이 일상을 살아가고, 누구나 안심할 수 있는 사회를 만들겠다”며 “‘목숨 살리는 정부’가 되겠다”고 약속했다.

이 대통령은 한성숙 국무총리가 올린 ‘가짜 구급차’ 근절 대책 관련 글도 공유했다. 이 대통령은 “이제 가짜 구급차는 없을 것이다. 수시로 운행 실태를 확인할 수 있고, 그렇게 할 것”이라고 강조했다. 가짜 구급차는 사적 용도 등 본래 목적과 다르게 운행되는 구급차를 뜻한다. 한 총리는 “국민이 비켜준 길, 생명을 위해서만 쓰이게 하겠다”며 내년부터 이상 운행을 자동으로 탐지하는 기능을 도입하겠다고 밝혔다.

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