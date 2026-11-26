서울의 대표적인 겨울 축제인 ‘서울윈터페스티벌’이 올해 뚝섬한강공원에서 열린다. 시기와 장소에 따라 서울의 겨울을 다채롭게 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 준비됐다.



서울시는 다음 달 11일부터 내년 1월31일까지 52일간 뚝섬한강공원과 광화문광장, 서울광장, 청계천, 보신각, 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘판타지아 서울’을 주제로 ‘2026 서울윈터페스티벌’을 연다고 25일 밝혔다. 서울윈터페스티벌은 서울라이트 광화문, 광화문 마켓, 서울빛초롱축제, 서울광장 스케이트장, 서울라이트 DDP, 서울콘, 제야의 종 타종 행사 등을 아우르는 축제다.

서울시가 2025년 진행한 ‘서울라이트 광화문’ 모습. 서울시 제공

개막식은 다음 달 12일 광화문광장에서 열린다. 광화문광장 남측에서 북측으로 이어지는 빛 퍼레이드, 시민 합창단 공연 등이 펼쳐진다.



이에 앞서 광화문광장에선 빛 축제인 서울라이트 광화문과 광화문 마켓이 다음 달 11일∼1월10일 진행된다. ‘시간이 멈춘 산타 마을’이 주제인 올해 광화문 마켓에선 크리스마스 소품과 먹거리 판매 부스, 포토 존 등이 마련된다.



서울빛초롱축제는 다음 달 11일∼1월31일 청계광장 분수대∼삼일교 일대 청계천 약 1.2㎞ 구간에서 열린다. ‘서울의 낭만: 빛의 교향곡’을 주제로, 서울의 과거와 현재, 미래를 밝힌다. 포켓몬코리아, 쿠키런 등 인기 캐릭터 관련 빛 조형물도 선보인다.



뚝섬한강공원에서는 다음 달 24∼31일 ‘한강 나이트 사우나’가 운영된다. 한강을 바라보면서 핀란드식 야외 사우나를 즐길 수 있다.



DDP에서 열리는 서울라이트 DDP는 서울라이트 광화문보다 긴 내년 1월31일까지 이어진다. DDP에선 다음 달 20일 겨울잠자기 대회, 다음 달 29일∼1월1일 글로벌 인플루언서 박람회인 서울콘도 열린다. 심박수를 측정해 가장 푹 잠든 참가자를 선발하는 겨울잠자기 대회는 참가 규모가 지난해 40명에서 올해 약 300명으로 늘어난다. 아울러 시는 축제기간 종로구와 중구에서 야간에 서울사랑상품권을 쓰면 결제 금액 일부를 돌려주는 페이백, 지역 상권과 연계한 스탬프 투어 등을 운영한다. 새해엔 광화문광장에서 전통놀이와 함께하는 시민 건강 챌린지, 한복 런웨이 등도 준비 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지