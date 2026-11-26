서울시가 은평구 새절역과 관악구 서울대입구역을 잇는 경전철 서부선 사업을 민간투자 방식으로 다시 추진한다. 다만 이번에도 사업자를 찾지 못하면 재정사업으로 전환한다는 방침이다.



시는 서부선 도시철도 민간투자사업의 제3자 제안 재공고를 26일 실시하고 새로운 사업자 선정 절차에 들어간다고 25일 밝혔다. 이번 재공고는 지난 7월20일 기존 우선협상대상자인 두산건설 컨소시엄의 지위가 취소된 데 따른 것이다.



시는 “민자사업 기준 내에서 최대한의 사업여건을 개선하고 그 내용을 이번 공고문에 담기 위해 총력을 기울여 왔다”며 “이번 공고문에는 가격기준일 변경과 21~22년 건설비 급등에 따른 물가변동분, 강화된 안전관리비용(법령개정), 고양은평선 연결 등 변경된 사업내용을 담아 총사업비를 2조3252억원으로 증액하고, 그 외 여러 사업조건을 개선하 는데 많은 노력을 했다”고 설명했다.



협상대상자 선정은 2단계로 진행되며 1단계 사전적격심사 서류는 12월28일, 2단계 사업제안서는 내년 2월24일 접수한다. 협상대상자가 선정된다면 협상을 조속히 마무리하기 위해 실시협약(안)을 재공고문에 담아 제시하였고, 협상기간은 1년으로 한정하였다.



각 단계에서 서류가 접수되지 않거나 부적격할 경우에는 민간투자대상사업 지정취소 등 재정전환 절차가 진행될 예정이다. 이 경우 시는 재정전환을 대비하여 추진해 온 ‘서울시 제3차 도시철도망 구축계획’이 승인되면 중앙정부에 예비타당성조사를 신청할 예정이다.



여장권 시 교통실장은 “서부선은 서울 서북권과 서남권을 연결해 지역 균형발전을 이끄는 중요한 노선으로 반드시 추진해야 할 사업인 만큼 책임감과 역량 있는 사업자들의 적극적인 참여를 기대한다”며 “만약 이번 재공고에도 민간의 참여가 없다면 그동안 준비해 온 계획에 따라 신속히 재정투자사업으로 전환해 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지