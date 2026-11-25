강원랜드가 25일 본사 사옥에서 인공지능(AI) 기반 온라인 불법 사행성 게임 탐지·분석 시스템의 성공적인 구축에 기여한 카이스트(KAIST) 사이버보안연구센터와 주요 관계자에게 감사장을 전달했다.

이번 감사장 수여는 AI 기반 불법사행성 게임물 탐지·분석 시스템 구축과 기술 개발에 적극 협력한 기관과 관계자의 노고를 격려하고 성과 공유를 통해 지속적인 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

강원랜드 전경. 강원랜드 제공

강원랜드는 2024년 카이스트 사이버보안연구센터와 ‘불법사행성 게임물 정보 및 단속 예방 관련 기술 교류를 위한 업무협약’을 체결하고 온라인 불법사행성 게임물 대응을 위한 기술협력을 추진해오고 있다.

강원랜드가 업계 최초로 구축한 ‘겜블 트래커’ 시스템은 온라인상에서 유통되는 불법사행성 게임물 관련 정보를 자동으로 탐지·분석하는 기술을 기반으로 한다. 기본 모니터링 업무의 효율성을 높이고 온라인 불법 사행성 게임에 대한 신속한 대응체계를 마련해 불법 사행성 게임 사이트 4284건을 적발했다.

또 선제적 감시 체계 구축 성과를 인정받아 2년 연속 불법 사행성 게임 감시 유공부문 사행산업통합감독위원장 표창을 수상하는 등 공기업과 연구기관간 기술협력의 대표적인 모범사례로 우수성을 인정받고 있다.

강원랜드는 AI 기반 탐지 시스템을 활용해 강원랜드 사칭 사이트 1900건을 방송미디어통신심의위원회에 신고하고 차단 조치하는 등 지속적인 모니터링을 통해 불법 사행성 게임 확산 방지에 적극 대응하고 있다.

강원랜드 관계자는 “AI 기술을 활용한 불법 사행성 게임물 탐지체계 구축은 점차 심해지는 온라인 불법 사행성 게임 문제에 선제적으로 대응하기 위해 반드시 필요하다”며 “전문성을 갖춘 연구기관과의 기술협력을 확대하고 시스템 고도화를 지속 추진해 불법 사행성 게임 근절과 예방에 힘쓸 것”이라고 말했다.

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