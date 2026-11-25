지난 23일 영월군 주천면과 원주시 문막읍에서 축사 화재가 잇따랐다. 영월에서는 가설건축물과 컨테이너 등이 불에 타 2584만5000원 재산 피해가 났다. 원주에서는 콘센트 전선의 단락이 원인으로 추정되는 불로 축사 1동이 전소하고 174만7000원 상당 피해를 입었다. 앞선 지난 1월 춘천 계사에서는 난방용 열풍기의 과부하·과전류로 불이 나 닭 8000마리가 폐사하는 등 2507만6000원 피해가 발생했다.

강원도소방본부는 본격적인 추위를 앞두고 도내 축산농가에 전기·난방설비를 미리 점검하는 한편 화재에 대비해 소화기를 비치하고 소방차 진입로를 확보해 달라고 당부했다.

소방본부 예방안전과 분석 결과, 2021년부터 지난해까지 도내 축사 화재 117건 가운데 41건(35%)이 12월부터 2월 사이 겨울철에 발생했다. 5년간 전체 화재 원인으로는 전기적 요인이 71건(60.7%)으로 가장 많았다. 부주의가 27건(23.1%)으로 뒤를 이었다. 올해는 11월 24일 기준 도내에서 축사 화재가 총 16건 발생했다. 시설별로는 우사 7건, 돈사 4건, 계사 5건이다.

겨울철 화재 현장. 강원도소방본부 제공

겨울철에는 보온등과 온풍기 사용이 늘어나는 만큼 전선과 콘센트의 과열에 주의하고 다음 안전수칙을 지켜야 한다.

△난방기구 여러 대를 한 멀티탭에 꽂지 말고 누전차단기 작동 상태를 주기적으로 확인한다 △전선이 손상되거나 콘센트에 그을음이 보이면 즉시 사용을 중단하고 전문업체에 점검을 맡긴다 △보온등과 온풍기 주변의 먼지를 제거하고 볏짚과 깔짚은 난방기구에서 떨어뜨려 둔다 △용접 전 주변 가연물을 치우고 방화포로 불티가 튀는 것을 막는다 △소화기는 쉽게 꺼낼 수 있는 곳에 두고 소방차 진입로는 비워 둔다 △연기나 불꽃을 발견하면 즉시 안전한 곳으로 대피해 119에 신고한다

오승훈 강원소방본부장은 “축사 화재는 가축과 사육시설을 한꺼번에 잃는 피해로 이어질 수 있다”며 “난방기구를 본격적으로 가동하기 전에 오래된 배선과 보온등을 살피고 이상이 있는 설비는 사용을 멈추고 점검받아 달라”고 당부했다.

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