삼성디스플레이가 2억1000만유로(약 3100억원)을 투자해 글로벌 발광다이오드(LED) 기업 ams오스람의 최대주주에 오른다. 유기발광다이오드(OLED)를 잇는 차세대 디스플레이 기술로 주목받는 마이크로 LED의 핵심 소자 기술을 확보하기 위한 투자다.

사진=삼성디스플레이, ams오스람 로고

삼성디스플레이는 25일 약 2억1000만유로에 ams오스람의 지분 9.1%를 확보하는 투자계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약에 따라 삼성디스플레이는 ams오스람이 신규 발행하는 주식 998만4439주를 취득해 최대주주 지위를 확보하게 된다.

양사는 지분 투자와 별도로 차세대 마이크로 LED 공동 개발을 위한 전략적 파트너십도 체결했다.

120년 넘는 역사를 지닌 ams오스람은 초미세 LED 설계·제조와 고밀도 집적 분야에서 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업이다. 삼성디스플레이는 ams오스람과의 협력으로 마이크로 LED 소자의 효율과 원가 경쟁력을 높이는 등 상용화를 앞당기기 위한 연구·개발(R&D)을 본격화할 계획이다.

마이크로 LED는 가로·세로 길이가 100마이크로미터(㎛) 미만인 초미세 LED 소자를 활용한 차세대 무기 발광 기술이다. 밝기가 높고 수명이 긴 데다 다양한 형태의 디스플레이를 구현할 수 있다는 장점이 있다. 삼성디스플레이는 이번 투자를 계기로 OLED 분야에서 축적한 기술력을 차세대 무기 발광 기술로 확장한다는 계획이다.

알도 캄퍼 ams오스람 최고경영자(CEO)는 “이번 투자는 양사의 상호보완적인 기술과 역량을 결합해 차세대 마이크로 LED 기술 개발과 상용화를 위한 안정적인 기반을 마련하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

이청 삼성디스플레이 사장은 “마이크로 LED는 휘도, 수명 등 기존 기술의 한계를 돌파할 수 있는 차세대 무기 발광 기술로 특정 제품에 국한되지 않고 초소형부터 초대형까지 무한한 확장 가능성을 지녔다”며 “이번 투자는 현재에 안주하지 않고, 기술의 진화와 새로운 시장 수요에 선제적으로 대응하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 결단”이라고 밝혔다.

한편, 삼성디스플레이는 내년 초까지 관련 기관의 심의 및 승인 절차를 거쳐 지분 취득을 마무리할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지