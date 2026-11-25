제29대 한국대학홍보협의회(KUPA)가 25일부터 27일까지 ‘AI 시대, 대학 브랜딩의 새로운 전략 – 크리에이티브에서 GEO까지, 대학 홍보의 다음 10년’을 주제로 2026년 한국대학홍보협의회 추계 세미나를 개최한다고 밝혔다.

이번 세미나는 한국대학신문, 교수신문, 대학인, 유니메이트알파, 에디티지, 주식회사 서북, 까르멘, 삼인물산, 주식회사 팔로, 웨일미디어의 후원을 받아 진행됐다. AI 시대를 맞아 급변하는 환경 속에서 대학들이 직면한 위기를 함께 극복하고 대학 간 홍보 협력 네트워크를 공고히 다지기 위해 마련됐다.

한국대학홍보협의회 추계 세미나 모습. 한국대학홍보협의회 제공

현장에는 서울지회 31명, 경기·인천·강원지회 17명, 대전·충청지회 8명, 호남지회 17명, 대구·경북지회 13명, 부산·울산·경남·제주지회 12명 등 67개교 대학 홍보인들이 모였다.

세미나 1일차에는 △이동건 KUPA 회장 개회사 △서영교 한국대학교육협의회 대외협력실장 축사 △4개 강연 세션 △대학 홍보인 시상식 순으로 진행됐다.

이동건 KUPA 회장은 개회사에서 “가장 강력한 홍보는 대학 스스로의 혁신이라고 믿는다. 예산이 아닌 전략으로 대학의 성과를 사람과 AI에게 전하는 것이 우리의 몫”이라며 “AI 시대에 대학 홍보를 어떻게 해야 하는지 정답은 없지만 이번 세미나를 통해 막연한 답 하나씩을 찾고, 그 답들이 모여 해답의 길이 되기를 바란다”고 말했다.

이어진 강연은 박선미 한림대 광고홍보학과 교수가 ‘AI 시대, 대학 브랜딩과 크리에이티브의 역할’, CJ 메조미디어 김영진 팀장이 ‘AI·데이터 기반 미디어 광고의 변화와 대학 홍보’, 미디언스 김민석 대표가 ‘인플루언서를 활용한 브랜딩과 마케팅 사례’, 메시지하우스 이중대 대표가 ‘검색을 넘어 생성형 AI에 선택되는 홍보: GEO 전략’에 대해 경험을 나눴다.

대학 홍보인 시상식에서는 배재대 이형규 직원이 한국대학교육협의회장상, 동의대 문부열 직원이 한국기자협회장상, 한신대 김수향 직원과 전주대 김한결 직원이 한국대학홍보협의회장상을 수상했다.

이튿날인 26일에는 전 LinkedIn Korea Partner 강원준 대표의 ‘LinkedIn을 활용한 대학 브랜딩 강화 전략’ 강연과 5개 지회별(국민대·한신대·전주대·계명대·국립부경대) 대학 홍보 사례 발표가 이어질 예정이다.

KUPA는 대학의 홍보업무 발전과 대학 경쟁력 제고, 홍보 담당자 간 정보 공유 및 연대 강화를 목적으로 1997년 7월 11일 출범했다. 현재 170여 개 4년제 대학 홍보 관계자가 회원으로 참여하고 있다. 제29대 한국대학홍보협의회는 ‘AI 시대, 크리에이티브로 대학을 브랜딩한다’를 슬로건으로 운영한다.

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