경북 경주시의회가 황성지하차도 평면화 가능성을 검토하고 인근 지역의 생활권 연결성을 높이기 위한 정책 연구에 힘을 쏟고 있다.

경주시의회 의원연구단체인 '경주 생활공간 연결 연구회'는 지난 24일 의회 소회의실에서 '황성지하차도 평면화 타당성 연구용역' 중간보고회를 개최했다고 25일 밝혔다.

황성지하차도 평면화 타당성 연구용역 중간보고회에서 경주시의회 의원들이 기념촬영을 하고 있다. 경주시의회 제공

이성락 대표의원을 비롯 이경희·방현우·박지우 의원 등 4명으로 구성된 연구회는 이번 보고회에서 황성지하차도 평면화의 타당성과 생활권 연결성 확보 방안에 대한 관계 부서와 참석자들의 의견을 수렴하고 연구용역 추진 상황을 점검했다.

주요 논의 내용은 황성지하차도 구조 개선 필요성과 평면화 가능성, 교통·보행·생활권 측면의 영향 분석, 황성동·용강동·동천동 일대 연결성 강화 방안, 향후 정책화와 추진전략 등이다.

연구회는 이날 제시된 의견을 토대로 연구용역의 완성도를 높이고, 연말 최종보고회를 거쳐 실질적인 정책 제안으로 이어질 수 있도록 후속 논의를 이어갈 계획이다.

이성락 대표의원은 "중간보고회에서 제시된 의견들을 충분히 반영해 보다 실효성 있는 정책대안을 마련하겠다"고 말했다.

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