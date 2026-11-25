김정관 산업통상부 장관이 미국 중간선거 국면을 거치면서 원전과 가스복합화력발전소, 액화천연가스(LNG) 등 대미투자 3대 프로젝트가 별다른 진전을 보이지 못했다고 밝혔다. 8개월 넘게 이어지고 있는 석유 최고가격제에 대해서는 휘발유와 경유 등 유종별로 출구전략을 달리하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

김정관 산업통상부 장관이 25일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '샤힌프로젝트 준공 기념식'에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

김 장관은 25일 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 대미투자 3대 프로젝트 관련해 “선거 국면이라 셋 다 아쉽게 진도를 많이 나아가지 못했다”고 말했다. 원전사업과 관련해선 “어느 정도 국내 기업의 참여 윤곽이 파악돼 웨스팅하우스와 협상할 예정”이라면서도 부지 정보를 전달받지 못했다고 말했다. 원전 투자금 100억달러의 송금 시기에 대해선 “원전 송금 이슈에 대해서 정해진 게 없다”며 “미국 측이 현재 그럴 상황이 아니다”고 했다.



텍사스 가스복합화력발전소의 전력구매계약(PPA) 진행 상황에 대해선 “특별히 진행 중인 사안은 없다”면서 “발전소 수요 등 나쁜 시그널은 없다”고 했다. 알래스카 LNG사업은 “미국 측에 의견을 제시하고 어떻게 하면 상업성을 올릴 수 있을지 방안을 논의 중”이라고 말했다.



석유 최고가격제 출구전략에는 “휘발유와 경유의 성격이 달라서 유종별로 달리 고려하고 있다”고 말했다. 다만 휘발유를 먼저 종료할 것인지 묻자 “방안 중 하나가 그럴 수 있다는 것”이라고 했다. 그러면서 최고가격제 자체에 대해 “시기가 길어지면 안 된다고 생각하지만, 지금은 (종료를) 못 하겠다는 게 제 입장”이라며 “중동 상황 때문에 유가가 안정되지 않고 있다. 적절한 기회가 오면 단계적으로 정상화할 것”이라고 덧붙였다.

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