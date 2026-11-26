기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 극심한 유동성 압박과 상품 매입 자금 부족으로 온라인에 이어 오프라인 점포 영업까지 중단한다. 회사는 27일부터 67개 대형마트 전 점포의 영업을 임시 중단하기로 했다.

25일 서울 시내 한 홈플러스 매장 모습. 뉴스1

홈플러스는 25일 사내 공지문을 통해 “상품 수급 이슈로 촉발된 매출 감소가 장기간 이어지면서 마트영업을 위한 상품매입 자금이 부족하게 됐다”며 “인수합병(M&A)이 마무리될 때까지 27일부로 마트부문 영업을 일시 중단한다”고 밝혔다. 앞서 홈플러스는 상품 수급 차질을 이유로 26일부터 대형마트 온라인 배송 서비스도 중단한다고 고객에게 안내한 바 있다. 26일 이후 배송이 예정된 주문은 자동 취소되고 결제 금액은 전액 환불된다. 배송 재개 시점은 정해지지 않았다.



이번 결정으로 홈플러스의 온·오프라인 유통망은 사실상 전면 멈춰 서게 됐다. 대형마트와 함께 본사도 임시 휴업에 들어간다.



마트가 영업을 중단함에 따라 홈플러스에 입점한 업체들도 비상이 걸렸다. 홈플러스 측은 대형마트가 휴점하더라도 입점업체 영업은 가능하다고 밝혔지만 대형마트가 문을 닫는 만큼 고객들이 방문할 유인이 크게 떨어졌다. 전기요금 체납 문제도 있어 영업에 큰 타격이 전망된다.



홈플러스가 M&A 마무리 시점까지 영업을 잠정 중단하기로 한 만큼 영업 재개 시점도 가늠하기 어려운 상황이다. 홈플러스는 현재 M&A를 통한 경영 정상화에 사활을 걸고 있다. 유통업계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 홈플러스는 복수의 잠재적 인수 후보자와 사전 협의를 진행하고 있다.

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