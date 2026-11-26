주식을 미리 매수한 뒤 해당 종목에 대한 기사 보도에 관여하거나 보도 예정인 호재성 기사 정보를 주식매매에 이용한 언론사 기자 등이 금융당국에 의해 수사기관에 고발됐다. 시장질서 교란행위에 대해 약 50억원의 과징금도 부과됐다.



금융위원회 산하 증권선물위원회는 25일 제21차 정례회의를 열고 이 같은 내용의 불공정거래 행위에 대한 조치를 의결했다고 밝혔다.



A언론사 소속 기자 1명은 기사 보도와 방향 설정을 지시할 수 있는 지위에서 자신이 미리 매수한 주식에 대한 기사 보도를 지시하거나 직접 기사를 출고하는 등 자본시장법상 부정거래행위를 한 혐의를 받는다.



해당 기자를 포함한 언론사 기자 등은 내부 기사보고 시스템에 등록된 자료나 기자들의 단체대화방 메시지 등을 통해 보도 예정인 호재성 기사 내용을 사전에 파악한 것으로 조사됐다.



이들은 해당 정보를 주식매매에 직접 이용하거나 가족·지인에게 전달했다. 정보를 전달받은 가족과 지인도 이를 주식매매에 이용하는 등 시장질서 교란행위를 한 것으로 확인됐다.



증선위는 부정거래 혐의를 받는 기자를 중대범죄수사청에 고발하고, 보도 예정인 호재성 기사 정보를 주식매매에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 언론사 종사자 등에 대해서는 약 50억원의 과징금을 부과하기로 했다.

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