신임 외교부 장관 후보자로 지명된 임웅순 국가안보실 2차장이 26일 국회 인사청문회 준비를 위해 첫 출근길에 나선다. 후보자 지명 이후 안보실 업무 정리 등을 거쳐 본격적인 청문회 준비에 착수하는 것으로 외교 정책 구상과 주요 현안에 대한 입장을 밝힐지 주목된다.

이재명 대통령이 지난 23일 신임 외교부 장관 후보자에 임웅순 국가안보실 2차장을 지명했다. 청와대 제공

25일 외교부에 따르면 임 후보자는 26일 오후 외교부 청사 인근에 마련된 인사청문회 준비 집무실로 출근할 예정이다. 출근 과정에서 취재진을 만나 지명 소감 등을 간단히 밝힐 계획이다. 지난 23일 장관 후보자로 지명된 임 후보자는 기존 국가안보실 2차장 업무를 정리하는 데 시간을 보내면서 지명 후 사흘 만에 청문회 준비에 들어가게 됐다.

첫 출근을 계기로 외교 정책 전반에 대한 구상과 한·미 안보 협의 등 한·미관계 조율 방향, 주요 외교 현안에 대한 견해 등을 밝힐 가능성도 점쳐진다.

홍익표 통일부 장관 후보자와 강금실 국가정보원장 후보자도 같은 날 본격적으로 출근길에 나선다. 홍 후보자는 26일 오후 인사청문회 준비 집무실이 마련된 남북회담본부에서 기자들과 만난다. 강 후보자의 인사청문 준비 사무실은 전례와 마찬가지로 강남 모처에 국정원 유관기관 내 마련됐다.

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