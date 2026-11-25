신임 외교부 장관 후보자로 지명된 임웅순 국가안보실 2차장이 26일 국회 인사청문회 준비를 위해 첫 출근길에 나선다. 후보자 지명 이후 안보실 업무 정리 등을 거쳐 본격적인 청문회 준비에 착수하는 것으로 외교 정책 구상과 주요 현안에 대한 입장을 밝힐지 주목된다.
25일 외교부에 따르면 임 후보자는 26일 오후 외교부 청사 인근에 마련된 인사청문회 준비 집무실로 출근할 예정이다. 출근 과정에서 취재진을 만나 지명 소감 등을 간단히 밝힐 계획이다. 지난 23일 장관 후보자로 지명된 임 후보자는 기존 국가안보실 2차장 업무를 정리하는 데 시간을 보내면서 지명 후 사흘 만에 청문회 준비에 들어가게 됐다.
첫 출근을 계기로 외교 정책 전반에 대한 구상과 한·미 안보 협의 등 한·미관계 조율 방향, 주요 외교 현안에 대한 견해 등을 밝힐 가능성도 점쳐진다.
홍익표 통일부 장관 후보자와 강금실 국가정보원장 후보자도 같은 날 본격적으로 출근길에 나선다. 홍 후보자는 26일 오후 인사청문회 준비 집무실이 마련된 남북회담본부에서 기자들과 만난다. 강 후보자의 인사청문 준비 사무실은 전례와 마찬가지로 강남 모처에 국정원 유관기관 내 마련됐다.
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