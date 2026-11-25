교육기업 타임교육이 베트남국립농업대학교(VNUA)와 손잡고 현지 인재 양성에 나선다. 한국어·영어교육부터 한국 유학과 베트남 현지 한국 기업 취업까지 지원한다.

타임교육은 최문철 대표이사와 응우옌 티 란 VNUA 총장이 23일 베트남 하노이에서 교육협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 25일 밝혔다.

최문철 타임교육 대표이사(왼쪽)와 응우옌 티 란 베트남국립농업대학교 총장이 23일 하노이에서 교육협력 양해각서에 서명한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. 타임교육 제공

이번 협약은 심동호 VNUA 교수(정보기술학)의 주선으로 성사됐다. 1956년 설립된 VNUA는 베트남의 대표적인 농업 교육·연구 중심 대학이다.

협약 기간은 2년이며 상호 합의로 연장할 수 있다. 양 기관은 협약에 따라 VNUA의 한국어(TOPIK)·영어(TOEFL) 교육에 타임교육의 디지털 학습자료를 활용하기로 했다. VNUA 내 한국어 전공 신설도 추진하고 있다.

VNUA 관광외국어학부를 중심으로 한국 대학 진학과 베트남 현지 한국 기업 취업을 준비할 수 있는 교육과정도 마련한다. 대학 재학생·졸업생을 대상으로는 ‘K-유학·취업아카데미’, VNUA와 연계된 초·중·고등학생을 대상으로는 어학과 과학·기술·공학·수학(STEM) 교육 과정인 ‘K-스쿨’을 운영한다. 우수 학생에게 주는 장학금도 마련하기로 했다.

양 기관은 VNUA 어학교육센터 공동 운영, 베트남 학생들의 한국 내 단기 실습·인턴십, VNUA 연계 유치원·초·중·고교 대상 어학·STEM 교육, 인공지능(AI) 공동연구 등도 추진한다. 이를 위해 실무 담당자를 지정하고 과제별 세부 실행계획을 마련하기로 했다.

협약식에 참석한 타임교육 방문단과 VNUA 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 타임교육 제공

타임교육은 내년 8월 하노이에 한국국제교육원을 개원할 예정이다. 이곳을 VNUA와의 협력 사업과 현지 한국 기업 대상 한국어 교육의 거점으로 활용할 계획이다.

최 대표이사는 “베트남과 한국은 시련도, 응전도, 극복도 닮은 역사를 걸어왔고 가장 어두운 시절에 서로의 벗이었다”며 “그 길에서 교육이 가장 든든한 다리가 될 것이며, 타임교육이 VNUA와 함께 그 다리를 놓겠다”고 말했다. 그러면서 “70년 동안 베트남의 글로벌 미래 인재를 길러 온 VNUA와 20여년 동안 사람을 키워 온 타임교육이 백 년을 내다보며 인재를 함께 육성하는 동반자가 되기를 기원한다”고 강조했다.

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